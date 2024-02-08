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لأول مرة منذ أكتوبر.. ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا
اقتصاد
2024-02-08 | 01:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
789 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
حققت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في يناير/كانون الثاني 2024 ارتفاعًا بنحو 200 مليون دولار، مقارنة بإيرادات ديسمبر/كانون الأول الماضي 2023، التي سجلت 1.41 مليار دولار.
ووفق حسابات منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا هو أول ارتفاع في إيرادات صادرات الخام العراقية، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت قيمة صادرات النفط العراقي إلى دول قارة أوروبا قد تراجعت خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أقل مستوى لها خلال 6 أشهر، إذ انخفضت بنحو 161 مليون دولار عن عائدات شهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق له، التي بلغت 1.571 مليار دولار.
وأظهرت وثيقة من شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، أن الإيرادات الإجمالية لصادرات النفط العراقي خلال يناير/كانون الثاني 2024 سجلت نحو 8.025 مليار دولار، مقارنة بإيرادات ديسمبر/كانون الأول 2023، التي سجلت 8.316 مليار دولار.
إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا في يناير
حقّقت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في شهر يناير/كانون الثاني 2024، نحو 1.61 مليار دولار، مقارنة مع إيرادات شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 1.41 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار.
وبلغت كميات النفط العراقي المصدّرة إلى أسواق القارة الأوروبية في شهر يناير/كانون الثاني 2024 نحو 20.74 مليون برميل، مقارنة مع كميات الصادرات خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 18.5 مليون برميل.
يشار إلى أن إيرادات نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كانت قد انخفضت بنحو 471 مليون دولار، مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر/تشرين الأول، التي سجلت 2.045 مليار دولار، والتي كانت أعلى من إيرادات سبتمبر/أيلول بنحو 505 ملايين دولار.
وحققت إيرادات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا، في أغسطس/آب 2023، نحو 2.11 مليار دولار، في حين حققت إيرادات شهر يوليو/تموز تسجيل 1.6 مليار دولار، وفق الأرقام التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة.
سعر برميل النفط العراقي وحجم الصادرات
حقق سعر برميل النفط العراقي في يناير/كانون الثاني 2024، نحو 77.653 دولارًا، مقارنة مع سعره في ديسمبر/كانون الأول 2023، الذي بلغ نحو 76.02 دولارًا، وسعره في نوفمبر/تشرين الثاني، البالغ 80.74 دولارًا.
وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، سجّلت كميات صادرات النفط العراقي إلى أوروبا نحو 18 مليونًا و548 ألفًا و450 برميلًا، وهو رقم أقل من صادرات شهر نوفمبر/تشرين الثاني، التي بلغت نحو 19 مليونًا و493 ألفًا و139 برميلًا.
إلّا أن هذه الأرقام جاءت أقل من صادرات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البالغة 23 مليونًا و812 ألفًا و198 برميلًا، ولكنها أعلى من صادرات شهر سبتمبر/أيلول 2023، التي سجلت 16 مليونًا و568 ألفًا و311 برميلًا، وفق منصة الطاقة المتخصصة.
وتواصل بغداد زيادة إنتاجها النفطي، من خلال إجراءات عديدة، يتصدرها طرح المربعات وجولات الترخيص أمام الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز، بالإضافة إلى تعزيز العمليات الداخلية من حفر آبار واستكشاف وغيرها من الإجراءات المهمة.
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