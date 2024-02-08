تعافى رغم توقف التصدير.. "DNO" تكشف أرقام عن إنتاج النفط في كردستان

توقفت تدفقات نفط خام بنحو 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق إلى تركيا في مارس الماضي بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تحكيم. ولا يزال من غير الواضح متى يمكن استئناف الصادرات.وقالت الشركة في بيان "في نهاية العام، تعافى إجمالي الإنتاج من امتياز حقل طاوكي الذي تديره DNO إلى حد كبير بعد إغلاق خط أنابيب التصدير في مارس 2023 وبلغ متوسطه 80 ألف برميل من مكافئ النفط يوميا".وأنتجت الشركة حوالي 95 ألف برميل من مكافئ النفط يوميا من حقلي طاوكي وبيشكبير في امتياز طاوكي قبل إغلاق خط الأنابيب. وانخفض ذلك إلى حوالي 35 ألف برميل في الربع الثالث من 2023.وتمكنت الشركة من زيادة الإنتاج من خلال بيع المزيد من النفط إلى السوق المحلية، إذ يتم نقل النفط إلى العملاء عن طريق ناقلات برية.وقالت DNO إنها كانت تبيع النفط بأسعار في نطاق بين 30 و35 دولارا للبرميل، لكن مع انخفاض الإنفاق التشغيلي أيضا بسبب توقف في أعمال الحفر، فإن المبيعات تدر سيولة للشركة بنحو عشرة ملايين دولار شهريا.وقال الرئيس التنفيذي للشركة بيجان مظفر رحماني "بالتأكيد لا أحد سعيد بترك أموال كبيرة على الطاولة مع كل برميل يباع".وقالت الشركة إنها تتوقع أن يستمر إجمالي الإنتاج في امتياز طاوكي عند متوسط 80 ألف برميل يوميا.وتمتلك DNO حصة 75 بالمئة في حقل طاوكي، بينما تمتلك شريكتها جينيل إنرجي 25 بالمئة.