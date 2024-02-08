بينهم العراق.. تقارير دولية تكشف أكبر منتجي النفط في المنطقة والعالم

سجلت واردات الصين السنوية من النفط الخام مستوى غير مسبوق في 2023.واستوردت الصين 563.99 مليون طن من النفط العام الماضي، وفق رويترز، أي ما يعادل متوسط 11.28 مليون برميل يوميا، مما يمثل زيادة 11% عن 2022.أشارت أحدث البيانات التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة استوردت ما متوسطه 6.48 ملايين برميل يوميا من الخام حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.وكانت الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم في 2023، وعلى الرغم من ذلك، فإن البلاد تستورد الكثير من النفط الخام بشكل أساسي، لأن الكثير من مصافيها غير مجهزة لتقطير النفط القادم من ساحل الخليج الأميركي، وهي أكثر ملاءمة للخام الثقيل القادم من الشرق الأوسط وأماكن أخرى.استوردت الهند ما متوسطه 4.65 ملايين برميل يوميا من النفط في 2023، بزيادة 2% عن العام السابق.وتظهر البيانات أن حصة أوبك في واردات الهند من النفط الخام انخفضت إلى نحو 49.6% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع 64.5% في العام السابق، بحسب رويترز.بالنسبة للعام 2023 بأكمله، استوردت كوريا الجنوبية 1004.1 ملايين برميل من النفط الخام، أي ما يعادل نحو 2.75 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات أوردتها وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية.استوردت اليابان ما يعادل 2.5 مليون برميل يوميا من النفط العام الماضي، بانخفاض 7% عن العام السابق، مع ارتفاع حصتي السعودية والإمارات إلى 40.4% و39% من 38.1% و37.9% على الترتيب، وفق موقع هيلين شيبينغ نيوز.الإنتاج: 21.91 مليون برميل يوميا (يشمل النفط الخام والسوائل).تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بمعدل إنتاج 21.91 مليون برميل يوميا من النفط في 2023، وفقا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة.وتتوقع الوكالة أن يرتفع الإنتاج إلى 22.15 مليون برميل يوميا في السنة الحالية، و22.81 مليون برميل يوميا في 2025.وفي نهاية 2022، كان لدى الولايات المتحدة احتياطات نفطية تقدر بـ44.4 مليار برميل.وتشير بيانات الإدارة إلى أن الولايات المتحدة صدرت بمعدل يقل قليلا عن 4 ملايين برميل يوميا في 2023.الإنتاج: 10.78 ملايين برميل يوميا.يبلغ إنتاج روسيا 10.78 ملاين برميل يوميا، بحسب بيانات أوبك.روسيا العضو الهام في مجموعة أوبك بلس، هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد أن تجاوزت السعودية بسبب قرار المملكة تطبيق خفض إنتاج طوعي مليون برميل يوميا في منتصف 2023 وحتى الربع الأول من 2024.وعلى الرغم من العقوبات الدولية والقيود التي فرضتها مجموعة السبع والحلفاء الغربيون على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فإن روسيا تظل موردا مهما للنفط للعالم، إذ صدرت بما متوسطه 7.5 ملايبن برميل يوميا في 2023.وتم بيع كل نفطها تقريبا إلى السوق الآسيوية، وكانت الصين والهند أكبر المشترين.الإنتاج: 9.61 ملايين برميل يوميابلغ متوسط إنتاج السعودية في 2023 نحو 9.61 ملايين برميل يوميا، وفق بيانات أوبك.ولدى المملكة ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بعد فنزويلا، والذي بلغ 267.2 مليار، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).الإنتاج: 5.6 ملايين برميل يومياأنتجت كندا ما متوسطه 5.6 ملايين برميل يوميا في 2023، وفق بيانات أوبك، مما يضعها في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.الإنتاج: 5.26 ملايين برميل يومياأنتجت الصين 5.26 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في 2023، وفق بيانات وكالة إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يضعها في المركز الخامس.وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الهند، فإن الطلب على الطاقة في الصين آخذ في الارتفاع، وهي الآن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.ويشكل نفط الشرق الأوسط أكثر من نصف إجمالي واردات الصين من الخام، رغم أن بكين زادت منذ 2022 مشترياتها من الخام الروسي بسعر مخفض.الإنتاج: 4.24 ملايين برميل يومياوالبرازيل هي أكبر منتج للنفط في أميركا اللاتينية والسابعة في العالم، وقد أنتجت ما متوسطه 4.24 ملايين برميل يوميا في 2023، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.بلغ متوسط إنتاج الإمارات في 2023 نحو 2.95 مليون برميل يوميا، وفق بيانات أوبك.وبسبب تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار أوبك بلس، انخفض إنتاجها من 3 ملايين برميل يوميا مسجلة في 2022.وبلغ احتياطي النفط في الإمارات بنهاية 2022 حوالي 113 مليار برميل.وتصدر الإمارات معظم إنتاجها من النفط، وبلغ متوسط الصادرات 2.9 مليون برميل يوميا في 2023.الإنتاج: 2.85 مليون برميل يومياانتجت إيران 2.85 مليون برميل يوميا من النفط خلال 2023، وفق تقديرات أوبك.وقبل انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2018 وإعادة فرض عقوبات عليها، كانت صادرات النفط الإيراني تتجاوز مليوني برميل يوميا.وتمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي من النفط في العالم بعد فنزويلا والسعودية بما يبلغ 208.6 مليارات برميل.الإنتاج: 2.59 مليون برميل يوميابلغ متوسط إنتاج النفط الكويتي 2.59 مليون برميل يوميًا في 2023، وفق تقديرات أوبك.وتصدر الكويت كل ما تنتجه من النفط الخام تقريبا.وهي واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، وتقدر احتياطاتها المؤكدة في نهاية 2022 بنحو 101.5 مليار برميل.وبحسب وكالة الطاقة الأميركية وأوبك، فإن إنتاج بلدان العالم العربي من النفط يأتي وفق هذا الترتيب التنازلي:*السعودية 9.61 ملايين برميل يوميًا.*الإمارات 2.95 مليون برميل يوميًا.*الكويت 2.59 مليون برميل يوميا.*قطر 1.86 مليون برميل يوميا.*ليبيا 1.16 مليون برميل يوميا.*سلطنة عمان 1.06 مليون برميل يوميا.*الجزائر (باستثناء المكثفات) 0.97 مليون برميل.*مصر 0.67 مليون برميل يوميا.