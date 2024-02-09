قوة الدولار تقوّض الطلب على الذهب عالمياً

وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.التغير في الأسعارسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6 بالمئة إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار للأونصة.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة.