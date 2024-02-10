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بالأرقام.. إنتاج تحالف أوبك+ ينخفض رغم تجاوز العراق و6 دول الحصص المقررة
اقتصاد
2024-02-10 | 06:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
788 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
سجل إنتاج تحالف أوبك+ في شهر يناير/كانون الثاني 2024 أكبر انخفاضاته خلال 6 أشهر، رغم تجاوز 7 دول الحصص المقررة للإنتاج، وفق منصة الطاقة المتخصصة.
وكان التحالف قد أقر في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استمرار سياسة خفض الإنتاج، التي سبق أن أعلنها في اجتماع يونيو/حزيران من العام ذاته، لكن الاجتماع الأخير شهد إعلان 7 دول تخفيضات طوعية للإنتاج في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى خفض للصادرات من قبل روسيا.
ويُعد إنتاج الشهر الماضي أول اختبار حقيقي للتخفيضات المقررة للعام الجاري، مع بدء سريان حصص الخفض الجديدة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول نهاية العام.
إنتاج يناير
بلغ إجمالي تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ الشهر الماضي 340 ألف برميل يوميًا، ورغم أن الانخفاض كان قياسيًا مقارنة بالأشهر الـ6 الأخيرة فإنه ما زال أقل من مستهدف تخفيضات الربع الأول من 2024، المقدر بنحو 700 ألف برميل يوميًا.
وأسهمت منظمة الدول المُصدّرة للنفط (أوبك) بالحصة الأكبر من معدل خفض الإنتاج، إذ انخفض إنتاج 12 دولة عضوة في المنظمة بما يصل إلى 310 آلاف برميل يوميًا، بإجمالي إنتاج قدره 26.49 مليون برميل يوميًا.
وكانت حصة خفض دول التحالف الـ10 من خارج المنظمة مقدرة بنحو 30 ألف برميل يوميًا، بإجمالي إنتاج 14.72 مليون برميل يوميًا، وفق مسح أجرته بلاتس، ونُشرت نتائجه في موقع ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وطرأت عوامل عدة خلال الشهر الماضي أثرت في حجم الإنتاج، من بينها: التخفيضات الطوعية من قبل بعض الأعضاء خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى إغلاق حقل شرارة -الأكبر في ليبيا- لمدة 18 يومًا، ما دفع إلى إحراز طرابلس أكبر حصة انخفاض خلال الشهر.
وحافظت السعودية -أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك- على خطتها لخفض الإنتاج طوعيًا بمعدل مليون برميل منذ يوليو/تموز 2023، عند أقل من 10 ملايين برميل يوميًا.
إنتاج دول أوبك
تجاوزت 7 دول أعضاء بتحالف أوبك+ حصص الإنتاج المقررة بعد التخفيضات، 4 منها أعضاء في أوبك (العراق، والكويت، والإمارات، والغابون)، و3 من خارج المنظمة (قازاخستان، وسلطنة عمان، وجنوب السودان).
وكان العراق ملتزمًا بحصة إنتاج قدرها 4 آلاف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، غير أنه أنتج 4.270 ألف برميل في يناير/كانون الثاني.
وبذلك ظل إنتاجه متجاوزًا الخفض المستهدف بمقدار 270 ألف برميل يوميًا، رغم خفضه 80 ألف برميل يوميًا مقارنة بإنتاج ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتكرر الأمر ذاته مع الكويت التي قُدرت حصتها الإنتاجية بنحو 2.410 مليون برميل يوميًا بعد التخفيض المخصص للأشهر الـ3 الأولى من العام، إلا أنها أنتجت 2.450 مليون برميل.
وفاق إنتاج الكويت الخفض المقرر بنحو 40 ألف برميل يوميًا، رغم خفضه بمعدل 100 ألف برميل مقارنة بإنتاج ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولم تلتزم الإمارات -أيضًا- بحصتها بعد التخفيض البالغة 2.910 مليون برميل يوميًا، إذ أنتجت فعليًا 2.950 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 40 ألف برميل عن الحصة المقررة.
أما الغابون فكانت حصتها بعد الخفض 170 ألف برميل يوميًا، لكنها أنتجت خلال الشهر الماضي 230 ألف برميل بزيادة قدرها 60 ألف برميل.
دول خارج أوبك
خالفت 3 دول خارج منظمة أوبك الحصص الإنتاجية المقررة بعد الخفض، لترفع عدد الدول الأعضاء بتحالف أوبك+ غير الملتزمة بحصص الإنتاج إلى 7 دول.
وقُدرت حصة قازاخستان الإنتاجية بعد الخفض بنحو 1.468 مليون برميل يوميًا، وأنتجت فعليًا 1.560 مليون برميل بزيادة قدرها 92 ألف برميل.
والتزمت سلطنة عمان بإنتاج 759 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، غير أنها أنتجت في يناير/كانون الثاني الماضي 770 ألف برميل، متجاوزة حصتها بنحو 11 ألف برميل.
ورغم أن جنوب السودان لم تكن من الدول التي أقرت خفضًا طوعيًا إضافيًا، فإنها لم تتلزم أيضًا بالحصة الرئيسة بعد تطبيق خفض التحالف، المقررة بنحو 124 ألف برميل، وتجاوز البلد الأفريقي هذه الحصة بإنتاج نحو 150 ألف برميل.
وكانت الجزائر -العضو في منظمة أوبك- الأقرب في التزامها بالحصص الإنتاجية خلال يناير/كانون الثاني 2024، عند 910 آلاف برميل يوميًا.
ويبدو أن انخفاض إنتاج الدول الأفريقية الأعضاء في تحالف أوبك+ استوعب زيادة إنتاج النفط من الدول الـ7 المتجاوزة سقف الإنتاج، وعلى رأسها العراق.
وبالنظر إلى أن إنتاج تحالف أوبك+ يشكل حصة قدرها 40% من إمدادات السوق، فإن إنتاج الشهر الماضي يشكل بارقة أمل بمزيد من الانخفاض خلال الأشهر اللاحقة، ما يدعم ضبط السوق واستقرارها.
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