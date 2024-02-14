سياسة خفض إنتاج النفط في دول "أوبك".. تفاوت كبير والعراق الأقل التزاماً

تعهدت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بتخفيضات كبيرة في الإنتاج هذا الربع سعياً لتجنب الفائض ودعم الأسعار العالمية. ورغم أن التزام الكويت والجزائر بخفض حصتهما ظهر على الفور،يؤدي تفاوت الامتثال بالتخفيضات إلى تفاقم تحديات تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية التي تواجهها "أوبك"، كما رفعت المنظمة توقعاتها لإمدادات النفط من الدول المنافسة خلال العامين الحالي والمقبل بمقدار 150 ألف برميل يومياً.قالت أمانة المنظمة الواقع مقرها في فيينا بالتقرير: "في ظل ظروف السوق الحالية، تظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدول المشاركة في مبادرة الخفض الطوعي للإنتاج حاسمة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط".وحامت أسعار النفط الخام حول مستوى 80 دولاراً للبرميل في بورصة لندن حتى الآن هذا العام، حيث أدى الشعور بوفرة الإمدادات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى تهدئة المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط. فيما بلغ سعر خام برنت في العقود المستقبلية 82.6 دولار للبرميل عند الساعة 12 ظهراً في العاصمة البريطانية.حافظت أوبك -بقيادة المملكة العربية السعودية- على توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة "قوية" تناهز 2.2 مليون برميل يومياً، مدفوعة باستهلاك الصين، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي يزيد قليلاً عن 104 ملايين برميل يومياً هذا العام.ترى المجموعة "إشارات إيجابية على تحسن توقعات بعض أجزاء الاقتصاد العالمي، وأبرزها الولايات المتحدة"، حسبما صرح الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، على هامش مؤتمر عُقد في دبي أمس الثلاثاء.لكن هذه التوقعات الصعودية الكبيرة لا تحظى بإجماع عالمي. قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، في تصريحات من الظهران يوم الاثنين، إن الشركة تتوقع نمواً أبطأ بكثير على طلب النفط هذا العام، إلا أنه لا يزال قوياً، وقد يبلغ 1.5 مليون برميل يومياً. كما أبدت كبرى شركات تداول السلع مثل مجموعتي "فيتول" (Vitol) و"غانفور غروب" (Gunvor Group) وجهات نظر مماثلة.أما فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فقال في تصريحات خاصة لبلومبرغ، إن الوكالة التي تمثل كبار الدول المستهلكة تتوقع نمو الطلب بين 1.2 و1.3 مليون برميل يومياً. مضيفاً أن ذلك سيسفر عن ظهور سوق "مستقرة" و"أسعار معتدلة".أصبح العراق يلبي الآن حصته الإنتاجية من النفط بموجب اتفاق تحالف "أوبك+"، الذي يهدف من خفض الإنتاج إلى دعم استقرار السوق، وفقاً لتصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.وأضاف أمس الإثنين، خلال فعالية أُقيمت في بغداد، أن بلاده حددت سقف الإنتاج عند 4 ملايين برميل يومياً، وهو الحد المتفق عليه ضمن إطار اتفاق "أوبك+". موضحاً أن الصادرات تبلغ نحو 3.4 مليون برميل يومياً.ويتمتع العراق، ثاني أكبر مُنتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بسجل متقطع فيما يتعلق بالوفاء بحصته ضمن "أوبك+"، حيث ضخّ 4.2 مليون برميل يومياً في يناير، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ".عبد الغني نوّه أن بلاده ملتزمة بقرارات "أوبك+"، قائلاً إن "متوسط إنتاج الخام بعد التخفيضات الأخيرة لا يتجاوز 4 ملايين برميل يومياً".كما أفصح أن وزارته تجري محادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق بهدف استئناف إنتاج النفط وتصديره عبر ميناء "جيهان" التركي. يُشار إلى أن الشحنات كانت توقفت منذ مارس 2023 بسبب الخلاف على حقوق الحصول على عائدات النفط. وأكد وزير النفط العراقي أنه "ستتم تسوية الخلاف قريباً"، مكرراً تصريحات مماثلة سابقاً.