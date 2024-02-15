أسعار النفط "تنكسر" بعد ارتفاع مخزونات الخام بأكبر اقتصاد في العالم

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 81.26 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 76.26 دولار للبرميل.وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل يوم الأربعاء بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2022، بحسب رويترز.وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير شباط، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.