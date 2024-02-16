تباين أسعار النفط بفعل توقعات للطلب

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 78.04 دولار للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.