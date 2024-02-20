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أسعار النفط مستقرة عند اعلى مستوى خلال 3 اسابيع
اقتصاد
2024-02-20 | 00:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
325 مشاهدة
السومرية نيوز-اقتصاد
استقرت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، ولم تشهد تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 83.48 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان عشرة سنتات إلى 78.36 دولار للبرميل.
وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس آذار 26 سنتا إلى 79.45 دولار للبرميل، مع استعداد المتعاملين لانتهاء هذا العقد خلال اليوم.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في (آي.جي) في مذكرة، إن أسواق النفط الخام كانت "منخفضة على نحو طفيف" في "تداولات هادئة خلال عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة، ومع تغلب مخاوف الطلب على التوتر الجيوسياسي المستمر في الشرق الأوسط".
وواصل الحوثيون هجماتهم على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث تعرضت أربع سفن أخرى على الأقل لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ منذ يوم الجمعة. وقال الحوثيون إن إحداها، وهي سفينة الشحن روبيمار التي ترفع علم بيليز والمسجلة في بريطانيا ويديرها لبنان، معرضة لخطر الغرق في خليج عدن، مما يزيد المخاطر في حملتهم لتعطيل الشحن العالمي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وكتب محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "علامات الطلب القوي في الصين عززت المعنويات أيضا".
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