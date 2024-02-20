بدعم من انخفاض الدولار.. الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2018.03 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:41 بتوقيت جرينتش. وكانت معظم الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2029.10 دولارا للأوقية.وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب أربعة بالمئة، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 893.16 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 946.41 دولارا للأوقية. وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.93 دولارا للأوقية.