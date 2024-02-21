الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا امام الدولار

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بالمختزل
من
09:45 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تكشف حصيلة "مثيرة" تخص القوات الأوكرانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-482261-638441194176821860.jpg
الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا امام الدولار
اقتصاد
2024-02-21 | 08:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,991 مشاهدة
سجلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، هبوطا قياسيا عند 31 ليرة مقابل الدولار، لتواصل انخفاضا أدى إلى خسارتها نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية عام 2023.
ولامست العملة التركية المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 1247 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.
وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصين توجه رسالة لإسرائيل بشأن اجتياح رفح.. هذا مفادها
دوليات
30.57%
10:56 | 2024-02-19
الصين توجه رسالة لإسرائيل بشأن اجتياح رفح.. هذا مفادها
10:56 | 2024-02-19
دريد لحام يكسر صمته من اجل الزعيم عادل امام
فن وثقافة
25.68%
10:17 | 2024-02-19
دريد لحام يكسر صمته من اجل الزعيم عادل امام
10:17 | 2024-02-19
بعد الغاء المنصة الالكترونية.. البنك المركزي يكشف آلية تمويل التجارة الخارجية
اقتصاد
22.85%
04:58 | 2024-02-20
بعد الغاء المنصة الالكترونية.. البنك المركزي يكشف آلية تمويل التجارة الخارجية
04:58 | 2024-02-20
بعد عروض الاندية الأوروبية.. كاساس يوجه 3 نصائح لـ"علي جاسم"
رياضة
20.91%
01:47 | 2024-02-20
بعد عروض الاندية الأوروبية.. كاساس يوجه 3 نصائح لـ"علي جاسم"
01:47 | 2024-02-20
المزيد
أحدث الحلقات
استديو Noon
انطيني معلومة وانطيك أغنية 21-2-2024
07:00 | 2024-02-21
استديو Noon
انطيني معلومة وانطيك أغنية 21-2-2024
07:00 | 2024-02-21
Morning Live
الفقر والتشرد والبطالة في العراق - الحلقة ٢١٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-21
Morning Live
الفقر والتشرد والبطالة في العراق - الحلقة ٢١٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-21
ناس وناس
منطقة علوة جميلة التجارية بغداد - ناس وناس م٦ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-21
ناس وناس
منطقة علوة جميلة التجارية بغداد - ناس وناس م٦ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-21
صباحكم أحلى مع سلمى
تتفق او لا تتفق 21-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-21
صباحكم أحلى مع سلمى
تتفق او لا تتفق 21-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-21
بالمختزل
حبال التوازن العراقية .. كسر وجبر وقبضة على الجمر! - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-20
بالمختزل
حبال التوازن العراقية .. كسر وجبر وقبضة على الجمر! - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-20
جات بالليل
عيد ميلاد داود 20-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-20
جات بالليل
عيد ميلاد داود 20-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-20
طل الصباح
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
طل الصباح
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
Celebrity
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
Celebrity
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
انطيني معلومة وانطيك أغنية 21-2-2024
07:00 | 2024-02-21
استديو Noon
انطيني معلومة وانطيك أغنية 21-2-2024
07:00 | 2024-02-21
Morning Live
الفقر والتشرد والبطالة في العراق - الحلقة ٢١٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-21
Morning Live
الفقر والتشرد والبطالة في العراق - الحلقة ٢١٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-21
ناس وناس
منطقة علوة جميلة التجارية بغداد - ناس وناس م٦ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-21
ناس وناس
منطقة علوة جميلة التجارية بغداد - ناس وناس م٦ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-21
صباحكم أحلى مع سلمى
تتفق او لا تتفق 21-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-21
صباحكم أحلى مع سلمى
تتفق او لا تتفق 21-2-2024 | 2024
02:30 | 2024-02-21
بالمختزل
حبال التوازن العراقية .. كسر وجبر وقبضة على الجمر! - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-20
بالمختزل
حبال التوازن العراقية .. كسر وجبر وقبضة على الجمر! - الحلقة ٤٤ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-20
جات بالليل
عيد ميلاد داود 20-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-20
جات بالليل
عيد ميلاد داود 20-2-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2024 | 2024
12:00 | 2024-02-20
طل الصباح
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
طل الصباح
فقرة رسالة 20-2-2024
00:30 | 2024-02-20
Celebrity
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
Celebrity
البلوكر الأردني عامر المطرمي - الحلقة ٥٠ | الموسم 2
14:30 | 2024-02-19
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
العلاقة العراقية - الامريكية.. هل نتوقع مصيرا سيئا للبلاد؟
ستتحسن العلاقة
ستتحسن العلاقة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستشهد مفاجآت سيئة
ستبقى مستقرة على توتر
ستبقى مستقرة على توتر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.