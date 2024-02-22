أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات عن "شح" في المعروض العالمي

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 77.91 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 83.03 دولار، بحسب رويترز.وجرى تداول عقود النفط المرتبطة بالتسليم في الأجل القريب بأكبر علاوة مقابل عقود التسليم في العديد من الشهور اللاحقة، ما يعد إشارة إلى شح المعروض في السوق.ومن عوامل دعم السوق أيضا علامات على عودة المصافي الأمريكية للعمل بعد الصيانة بعد الانخفاض إلى أدنى معدلاتها التشغيلية منذ ديسمبر كانون الأول 2022، وهو ما عزز زيادة مخزونات الخام.ويتوقع محللون أن تكون معدلات استخدام المصافي الأمريكية ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي من 80.6 بالمئة من القدرة الإجمالية في الأسبوع الماضي، بحسب استطلاع أجرته رويترز. وأظهر الاستطلاع أن مخزونات الخام الأمريكية من المرجح أن تكون قد زادت في الأسبوع الماضي قرابة أربعة ملايين برميل.