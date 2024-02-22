احصائيات جديدة.. 5 دول عربية بينها العراق تراجعت صادراتها النفطية في 2023

السومرية نيوز – اقتصاد



أظهرت بيانات حديثة لصادرات النفط لـ6 دول عربية خلال العام الماضي (2023) تراجُع متوسط إمدادات 5 بلدان منها للسوق العالمية، وهو ما يتزامن مع سياسة خفض الإنتاج التي يتّبعها تحالف أوبك+، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية من بعض الأعضاء.



وبحسب البيانات التي نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، بلغ متوسط صادرات 6 دول عربية من النفط الخام، تتضمن (السعودية والعراق والكويت والجزائر والبحرين ومصر) نحو 12.29 مليون برميل يوميًا خلال 2023، مقابل 13.56 مليون برميل يوميًا في عام 2022.



ويشار إلى أن تلك الدول أعضاء في تحالف أوبك+، عدا مصر، وخاصة السعودية والجزائر والعراق والكويت كانت ضمن البلدان التي أعلنت خفضًا طوعيًا من جانبها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى سياسة خفض الإنتاج الملزمة لأعضاء التحالف.



*صادرات السعودية من النفط 2023

تراجعَ متوسط صادرات السعودية من النفط الخام خلال 2023 إلى 6.65 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.36 مليون برميل يوميًا في عام 2022، بحسب أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).



وفي الربع الأول من العام الماضي، ارتفع متوسط كمية النفط التي صدّرتها السعودية للسوق العالمية إلى 7.54 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.17 مليونًا في الربع المقابل من 2022.



وتراجع متوسط صادرات النفط السعودي خلال الربع الثاني إلى 7.01 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.2 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2022.



واستمر انخفاض متوسط صادرات المملكة من النفط خلال الربع الثالث، ليكون الأدنى خلال العام الماضي عند 5.78 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.56 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من 2022.



وعلى أساس ربعي، عاد متوسط صادرات البلاد من النفط للارتفاع خلال الربع الأخير من 2023 إلى 6.3 مليون برميل يوميًا، ولكنه يعدّ منخفضًا عند المقارنة بالربع نفسه من عام 2022، الذي بلغ المتوسط فيه 7.49 مليونًا.



وسجلت صادرات السعودية من النفط في أغسطس/آب الماضي أقل مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2021 عند 5.58 مليون برميل يوميًا، وفق البيانات نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.



يشار إلى أنه منذ مايو/أيار 2023، تطبّق السعودية خفضًا طوعيًا لإنتاجها النفطي يبلغ 500 ألف برميل يوميًا، ويمتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة لخفض طوعي آخر بمقدار مليون برميل يوميًا منذ يوليو/تموز الماضي، ويستمر حتى نهاية الربع الأول من 2024. ، بلغ متوسط صادرات 6 دول عربية من النفط الخام، تتضمن (السعودية والعراق والكويت والجزائر والبحرين ومصر) نحو 12.29 مليون برميل يوميًا خلال 2023، مقابل 13.56 مليون برميل يوميًا في عام 2022.ويشار إلى أن تلك الدول أعضاء في تحالف أوبك+، عدا مصر، وخاصة السعودية والجزائر والعراق والكويت كانت ضمن البلدان التي أعلنت خفضًا طوعيًا من جانبها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى سياسة خفض الإنتاج الملزمة لأعضاء التحالف.تراجعَ متوسط صادرات السعودية من النفط الخام خلال 2023 إلى 6.65 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.36 مليون برميل يوميًا في عام 2022، بحسب أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).وفي الربع الأول من العام الماضي، ارتفع متوسط كمية النفط التي صدّرتها السعودية للسوق العالمية إلى 7.54 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.17 مليونًا في الربع المقابل من 2022.وتراجع متوسط صادرات النفط السعودي خلال الربع الثاني إلى 7.01 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.2 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2022.واستمر انخفاض متوسط صادرات المملكة من النفط خلال الربع الثالث، ليكون الأدنى خلال العام الماضي عند 5.78 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.56 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من 2022.وعلى أساس ربعي، عاد متوسط صادرات البلاد من النفط للارتفاع خلال الربع الأخير من 2023 إلى 6.3 مليون برميل يوميًا، ولكنه يعدّ منخفضًا عند المقارنة بالربع نفسه من عام 2022، الذي بلغ المتوسط فيه 7.49 مليونًا.وسجلت صادرات السعودية من النفط في أغسطس/آب الماضي أقل مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2021 عند 5.58 مليون برميل يوميًا، وفق البيانات نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.يشار إلى أنه منذ مايو/أيار 2023، تطبّق السعودية خفضًا طوعيًا لإنتاجها النفطي يبلغ 500 ألف برميل يوميًا، ويمتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة لخفض طوعي آخر بمقدار مليون برميل يوميًا منذ يوليو/تموز الماضي، ويستمر حتى نهاية الربع الأول من 2024.



*صادرات النفط العراقي في 2023

انخفض متوسط صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي إلى 3.46 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.7 مليون برميل يوميًا في عام 2022.



وتراجع متوسط صادرات العراق من الخام خلال الربع الأول من العام الماضي بوتيرة هامشية إلى 3.63 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.64 مليونًا في الربع المقارن من عام 2022.



وفي الربع الثاني، واصل متوسط صادرات النفط العراقي تراجعه إلى 3.3 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.76 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من 2022.



وعلى أساس ربعي، ارتفع متوسط صادرات العراق من الخام خلال الربع الثالث إلى 3.43 مليون برميل يوميًا، ولكنه منخفض عند المقارنة بالربع المقابل من 2022، والبالغ فيه 3.69 مليون برميل يوميًا.



وفي الربع الأخير من 2023، بلغ متوسط صادرات الخام العراقي 3.48 مليون برميل يوميًا، بينما يعدّ متراجعًا عند المقارنة بالربع المقابل من 2022، والبالغ فيه 3.72 مليون برميل يوميًا.



وفي شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، انخفضت صادرات النفط العراقي لأدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2021، عند 3.28 مليون برميل يوميًا.



ويطبّق العراق خفضًا طوعيًا في إنتاج النفط بحجم 211 ألف برميل يوميًا منذ مايو/أيار 2023 حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى خفض طوعي آخر بمقدار 220 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2024.



صادرات الكويت من النفط في 2023

تراجع متوسط صادرات النفط الكويتي خلال العام الماضي إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.87 مليون برميل يوميًا في عام 2022.



وانخفض متوسط صادرات الكويت من الخام في الربع الأول من 2023 إلى 1.66 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.9 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من 2022.



وواصل متوسط صادرات الخام الكويتي تراجعه في الربع الثاني من العام الماضي إلى 1.60 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.86 مليونًا في الربع المقارن من العام السابق له.



وفي الربع الثالث، هبط متوسط صادرات النفط الكويتي إلى 1.42 مليون برميل يوميًا، وهو الأدنى خلال 2023، مقابل 1.95 مليون برميل يوميًا في عام 2022.



وعلى أساس ربعي، ارتفع متوسط صادرات الكويت من النفط إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، ولكنه منخفض عند المقارنة بالربع نفسه من عام 2022، والبالغ فيه 1.79 مليون برميل يوميًا.



وسجلت صادرات النفط الكويتي أدنى مستوى شهري لها خلال العام الماضي في شهر سبتمبر/أيلول 2023 عند 1.35 مليون برميل يوميًا. تراجع متوسط صادرات النفط الكويتي خلال العام الماضي إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.87 مليون برميل يوميًا في عام 2022.وانخفض متوسط صادرات الكويت من الخام في الربع الأول من 2023 إلى 1.66 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.9 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من 2022.وواصل متوسط صادرات الخام الكويتي تراجعه في الربع الثاني من العام الماضي إلى 1.60 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.86 مليونًا في الربع المقارن من العام السابق له.وفي الربع الثالث، هبط متوسط صادرات النفط الكويتي إلى 1.42 مليون برميل يوميًا، وهو الأدنى خلال 2023، مقابل 1.95 مليون برميل يوميًا في عام 2022.وعلى أساس ربعي، ارتفع متوسط صادرات الكويت من النفط إلى 1.56 مليون برميل يوميًا، ولكنه منخفض عند المقارنة بالربع نفسه من عام 2022، والبالغ فيه 1.79 مليون برميل يوميًا.وسجلت صادرات النفط الكويتي أدنى مستوى شهري لها خلال العام الماضي في شهر سبتمبر/أيلول 2023 عند 1.35 مليون برميل يوميًا.



صادرات الجزائر من النفط

هبط متوسط صادرات النفط الجزائري خلال العام الماضي إلى 0.403 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.408 مليون برميل يوميًا في عام 2022.



وفي الربع الأول من العام الماضي، صعد متوسط صادرات الجزائر من النفط إلى 0.416 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.392 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من 2022.



وتراجع متوسط صادرات النفط الجزائري في الربع الثاني على أساس ربعي وسنوي إلى 0.387 مليون برميل يوميًا، ليكون الأقل في 2023، مقابل 0.414 مليونًا في المدة المقابلة من 2022.



وعاد متوسط صادرات البلاد من الخام للارتفاع في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي وربعي إلى 0.403 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.370 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من 2022.



وعلى أساس سنوي، تراجع متوسط الصادرات في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.405 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.455 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من عام 2022.



وفي يونيو/حزيران 2023، تراجعت صادرات الجزائر من النفط إلى أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عند 0.319 مليون برميل يوميًا.



وتطبّق الجزائر خفضًا طوعيًا في إنتاج النفط معلنًا منذ شهر مايو/أيار 2023 بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، قبل تمديده لنهاية 2024، بالإضافة إلى خفض طوعي جديد بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، بدءًا من يناير/كانون الثاني الماضي حتى نهاية مارس/آذار 2024. هبط متوسط صادرات النفط الجزائري خلال العام الماضي إلى 0.403 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.408 مليون برميل يوميًا في عام 2022.وفي الربع الأول من العام الماضي، صعد متوسط صادرات الجزائر من النفط إلى 0.416 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.392 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من 2022.وتراجع متوسط صادرات النفط الجزائري في الربع الثاني على أساس ربعي وسنوي إلى 0.387 مليون برميل يوميًا، ليكون الأقل في 2023، مقابل 0.414 مليونًا في المدة المقابلة من 2022.وعاد متوسط صادرات البلاد من الخام للارتفاع في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي وربعي إلى 0.403 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.370 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من 2022.وعلى أساس سنوي، تراجع متوسط الصادرات في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.405 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.455 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من عام 2022.وفي يونيو/حزيران 2023، تراجعت صادرات الجزائر من النفط إلى أقل مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عند 0.319 مليون برميل يوميًا.وتطبّق الجزائر خفضًا طوعيًا في إنتاج النفط معلنًا منذ شهر مايو/أيار 2023 بمقدار 48 ألف برميل يوميًا، قبل تمديده لنهاية 2024، بالإضافة إلى خفض طوعي جديد بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، بدءًا من يناير/كانون الثاني الماضي حتى نهاية مارس/آذار 2024.



صادرات البحرين من النفط

تراجع متوسط صادرات النفط البحريني خلال العام الماضي إلى 0.148 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.152 مليون برميل يوميًا في عام 2022.



وفي الربع الأول، تراجع متوسط صادرات النفط البحريني إلى 0.131 مليون برميل يوميًا، ليكون الأدنى في 2023، مقابل 0.145 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من 2022.



وارتفع متوسط صادرات البلاد من الخام في الربع الثاني على أساس سنوي وربعي إلى 0.159 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.148 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من العام السابق له.



وعاد متوسط الصادرات للتراجع في الربع الثالث من العام الماضي إلى 0.151 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.165 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من 2022.



أمّا متوسط صادرات النفط البحريني، فقد ارتفع مرة أخرى بصورة طفيفة في الربع الأخير من 2023 إلى 0.153 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.148 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من 2022.



وكانت صادرات النفط البحريني قد سجلت في شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أعلى مستوى عند 0.166 مليون برميل يوميًا، وسجلت في يناير/كانون الثاني أقل مستوى عند 0.099 مليون برميل يوميًا. تراجع متوسط صادرات النفط البحريني خلال العام الماضي إلى 0.148 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.152 مليون برميل يوميًا في عام 2022.وفي الربع الأول، تراجع متوسط صادرات النفط البحريني إلى 0.131 مليون برميل يوميًا، ليكون الأدنى في 2023، مقابل 0.145 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من 2022.وارتفع متوسط صادرات البلاد من الخام في الربع الثاني على أساس سنوي وربعي إلى 0.159 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.148 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من العام السابق له.وعاد متوسط الصادرات للتراجع في الربع الثالث من العام الماضي إلى 0.151 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.165 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من 2022.أمّا متوسط صادرات النفط البحريني، فقد ارتفع مرة أخرى بصورة طفيفة في الربع الأخير من 2023 إلى 0.153 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.148 مليون برميل يوميًا في الربع المقابل من 2022.وكانت صادرات النفط البحريني قد سجلت في شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أعلى مستوى عند 0.166 مليون برميل يوميًا، وسجلت في يناير/كانون الثاني أقل مستوى عند 0.099 مليون برميل يوميًا.



صادرات مصر من النفط

كان الوضع في مصر عكس اتجاه الدول السابقة، إذ ارتفع متوسط صادرات البلاد من النفط خلال العام الماضي إلى 0.075 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.071 مليون برميل يوميًا في عام 2022.



وتراجع متوسط صادرات مصر من النفط خلال الربع الأول إلى 0.057 مليون برميل يوميًا، ليكون الأقل خلال العام الماضي، مقابل 0.085 مليونًا في الربع المقابل من 2022.



وعلى أساس ربعي، ارتفع متوسط صادرات البلاد من الخام في الربع الثاني إلى 0.68 مليون برميل يوميًا، ولكنه يعدّ منخفضًا عند المقارنة بالربع نفسه من 2022، الذي بلغ فيه 0.77 مليون برميل يوميًا.



وفي الربع الثالث، قفز متوسط صادرات النفط المصري على أساس ربعي وسنوي إلى 0.095 مليون برميل يوميًا، ليكون الأعلى خلال 2023، مقابل 0.049 مليون برميل يوميًا في المدة المقارنة من 2022.



وعلى أساس ربعي، تراجع متوسط صادرات مصر من النفط في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.81 مليون برميل يوميًا، بينما يعدّ مرتفعًا عند المقارنة بالربع المقابل من عام 2022، الذي سجل فيه 0.74 مليون برميل يوميًا.



وسجلت صادرات مصر في أغسطس/آب الماضي أعلى مستوى لها خلال العام عند 0.141 مليون برميل يوميًا، في حين سجل في الشهر التالي خلال سبتمبر/أيلول أقل مستوى لها خلال العام عند 0.05 مليون برميل يوميًا. كان الوضع في مصر عكس اتجاه الدول السابقة، إذ ارتفع متوسط صادرات البلاد من النفط خلال العام الماضي إلى 0.075 مليون برميل يوميًا، مقابل 0.071 مليون برميل يوميًا في عام 2022.وتراجع متوسط صادرات مصر من النفط خلال الربع الأول إلى 0.057 مليون برميل يوميًا، ليكون الأقل خلال العام الماضي، مقابل 0.085 مليونًا في الربع المقابل من 2022.وعلى أساس ربعي، ارتفع متوسط صادرات البلاد من الخام في الربع الثاني إلى 0.68 مليون برميل يوميًا، ولكنه يعدّ منخفضًا عند المقارنة بالربع نفسه من 2022، الذي بلغ فيه 0.77 مليون برميل يوميًا.وفي الربع الثالث، قفز متوسط صادرات النفط المصري على أساس ربعي وسنوي إلى 0.095 مليون برميل يوميًا، ليكون الأعلى خلال 2023، مقابل 0.049 مليون برميل يوميًا في المدة المقارنة من 2022.وعلى أساس ربعي، تراجع متوسط صادرات مصر من النفط في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.81 مليون برميل يوميًا، بينما يعدّ مرتفعًا عند المقارنة بالربع المقابل من عام 2022، الذي سجل فيه 0.74 مليون برميل يوميًا.وسجلت صادرات مصر في أغسطس/آب الماضي أعلى مستوى لها خلال العام عند 0.141 مليون برميل يوميًا، في حين سجل في الشهر التالي خلال سبتمبر/أيلول أقل مستوى لها خلال العام عند 0.05 مليون برميل يوميًا.

المصدر: وحدة ابحاث الطاقة