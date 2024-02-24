انخفاض التبادل التجاري بين العراق وإيران

وفقًا للتقرير الصادر عن الجمارك الإيرانية من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد خلال 11 شهرًا من هذا العام، أفادت به وكالة إيلنا الإيرانية، تم تبادل 136 مليونًا و64 ألف طن من البضائع بقيمة 88 مليارًا و441 مليون دولار مع 10 شركاء تجاريين. من إيران.ووفقاً لهذا التقرير، فإن الشركاء التجاريين العشرة الأوائل لإيران هم الصين، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والعراق، والهند، وباكستان، وروسیا، وعمان، وألمانيا، وأفغانستان، والذين يمثلون 84% من إجمالي القيمة التجارية للبلاد.وفيما يتعلق بنسبة التغيرات في التبادلات التجارية للبلاد في الأشهر الـ 11 من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بين الشركاء التجاريين العشرة للبلاد، يضيف هذا التقرير: من بين الشركاء التجاريين العشرة لبلادنا، تجارة إيران وشهدت التبادلات مع دول الصين والإمارات العربية المتحدة وباكستان والاتحاد الروسي وعمان وأفغانستان زيادة من حيث الوزن والقيمة.واشار إلى أن التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا والعراق انخفضت من حيث الوزن والقيمة في الـ 11 شهراً من العام الحالي، ويضيف هذا التقرير: التبادلات التجارية الإيرانية مع تركيا انخفضت خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من حيث القيمة 15 أما من حيث الوزن فقد انخفضت بنسبة 30% ومع العراق انخفضت بنسبة 5% من حيث القيمة و1% من حيث الوزن.وبحسب هذا التقرير، انخفضت تجارة إيران مع ألمانيا بنسبة 46% من حيث الوزن، لكنها زادت بنسبة 9% من حيث القيمة. وفي الفترة نفسها، انخفضت التبادلات التجارية بين إيران والهند بنسبة 16% من حيث القيمة، وزادت بنسبة 20% من حيث الوزن.ويضيف هذا التقرير: خلال 11 شهرًا من هذا العام، من بين الشركاء التجاريين العشرة الأوائل للبلاد، تم تخصيص أكبر زيادة في التبادلات التجارية من حيث الوزن والقيمة إلى الاتحاد الروسي، مما يدل على زيادة بنسبة 54٪ من حيث من الوزن و24% من حيث القيمة.ومن الجدير بالذكر أنه من بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، هناك 7 دول مجاورة ودولة واحدة فقط من القارة الأوروبية.