خلال 2023.. العراق أنفق أكثر من إيراداته بـ7 تريليونات و40% من مصاريفه ذهبت للرواتب

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها السومرية نيوز، فأن العراق انفق اكثر من 142 تريليون دينار عراقي خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت ايراداته اكثر من 135 تريليون دينار، أي ان نسبة العجز تبلغ 5%، او بعبارة أخرى فان العراق انفق اكثر من ايرادته بـ7 تريليون دينار.وشكلت النفقات الجارية 83% من اجمالي الانفاق العام، فيما شكل الانفاق الاستثماري 17% من اجمالي الانفاق، وبواقع اكثر من 24 تريليون دينار.وتصدر القطاع الصناعي، ملف الانفاق الاستثماري وبواقع 11 تريليون دينار، وهو مايشكل 45% من اجمالي الانفاق الاستثماري.وشكلت رواتب الموظفين النسبة الأكبر من الانفاق حيث بلغت اكثر من 57 تريليون دينار، أي مايعادل 40% كم اجمالي الانفاق.