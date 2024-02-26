العراق يخفض الرسوم الجمركية لاستيراد اللحوم الحمراء

وافق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، على توصية وزارة الزراعة بتخفيض الرسوم الجمركية لاستيراد اللحوم الحمراء بنسبة 50%.

وقالت الوزارة في بيان، إن "المجلس الوزاري للاقتصاد وافق في جلسته المنعقدة هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤ على طلب وزارة الزراعة الذي قدمه الوزير عباس جبر المالكي موصياً الى مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الكمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح والتربية (المواشي والاغنام) بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة".

ولفتت الوزارة الى أنها "اتخذت عدّة اجراءات لمعالجة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية ومنها فضلا عمّا ذكر اعلاه تشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية وتسهيل نقل المواشي بين المحافظات وتسهيل اجراءات الإستيراد".

وشهدت الأسواق العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً بأسعار اللحوم الحمراء، وسط تخوفات من استمرار ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.