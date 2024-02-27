عالميا.. أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2033.34 دولارا للأوقية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الوردي 0.2 بالمئة إلى 2043.00 دولارا للأوقية.وأشارت التصريحات الأخيرة لصانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الولايات المتحدة ولم يكن البنك المركزي في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما عزز إلى حد كبير الرهانات ضد أي تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو.تقوم الأسواق حاليًا بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة بحوالي 79 نقطة أساس لعام 2024، مع احتمال بنسبة 61٪ لحدوث أول خفض بمقدار ربع نقطة في يونيو، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة LSEG، IRPR.ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا.ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 10 من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث يركز المستثمرون على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره يوم الخميس.يراقب المستثمرون أيضًا مخاطر الأسهم الأمريكية. إغلاق الوكالات الحكومية إذا فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الاقتراض بحلول يوم الجمعة.وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 884.90 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 951.63 دولارا، وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.57 دولارا للأوقية.