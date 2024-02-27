مجلس النواب يكلف موازنة العراق 581 مليار دينار سنوياً.. إليك تكلفة النائب الواحد

وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فان مجلس النواب العراقي يكلف موازنة الدولة العراقية سنوياً 581 مليار دينار من ضمنها 474 مليار دينار رواتب، أي ان كل نائب يكلف الدولة العراقية مليار وثمنمائة مليون دينار سنوياً و150 مليون دينار عراقي شهرياً و5 ملايين دينار عراقي يومياً.وبلغة النفط وباعتماد معدل سعر النفط 75 دولار اي ما يعادل تقريبا 100 ألف دينار عراقي فأن تكلفة كل عضو بمجلس النواب تبلغ 18 ألف برميل نفط سنويا، و1500 برميل نفط شهرياً و50 برميل نفط يومياً، أما بالنسبة لتكلفة المجلس السنوية تعادل بحدود 6 ملايين برميل نفط سنوياً و500 ألف برميل نفط شهرياً و17 ألف برميل نفط يومياً، وفق الإحصائية.