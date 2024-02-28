ارتفاع أسعار النفط مع معلومات عن تمديد خفض أوبك+

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.4 بالمئة، إلى 83.65 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار، أي 1.7 بالمئة، إلى 78.87 دولار عند التسوية، بحسب رويترز.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف بتحالف أوبك+ في نوفمبر تشرين الثاني على خفض طوعي إجماليه نحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الجاري، بقيادة السعودية التي جددت خفضها الطوعي.وقال مصدران لرويترز إن التجمع قد يبقي على الخفض الإضافي إلى نهاية العام.وحصلت الأسعار على دعم أيضا بعد صدور تصريحات حذرة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأيضا من الوسطاء القطريين، عن التقدم نحو التوصل إلى هدنة في غزة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقل من أسبوع لوقف الحرب قبل رمضان.كما لاقت الأسعار دعما كذلك من تصريحات المتحدث باسم حركة الحوثي اليمنية التي قال فيها إن العمليات في البحر الأحمر لن تتوقف إلا إذا انتهى "العدوان" الإسرائيلي على غزة ورُفع الحصار عن القطاع.