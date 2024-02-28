إحصائيات عن الإيرادات العراقية منذ العام 2003 وحصة الفرد منها

وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، وأطلعت عليها السومرية نيوز، فقد بلغت الإيرادات النفطية خلال الـ21 عاماً الماضية (2003 – 2023) في العراق، 1591 ترليون دينار عراقي، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 130 ترليون دينار عراقي.كما بلغت المصروفات التشغيلية خلال المدة المذكورة، 1313 ترليون دينار عراقي، والمصروفات الاستثمارية فقد بلغت 311 ترليون دينار عراقي، وفق الاحصائية التي كشفت ان حصة الفرد العراقي من مجمل الايرادات هي 43 مليون دينار عراقي وحصة الفرد العراقي من مجمل النفقات هي 40 مليون دينار عراقي.