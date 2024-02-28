نبوءة الروبوتات تتحقق.. بيتكوين تكسر حاجر الـ 60 الف دولار

حيث تداولت العملة الرقمية الأكبر في سوق العملات المشفرة عند 60,050 دولارًا منذ لحظات في قمة تداولات الـ24 ساعة الأخيرة.وترتفع البيتكوين قرابة الـ5% في الوقت الحالي وتتداول في نطاق الـ59 - 60 ألف دولار للعملة الواحدة مستفيدة من الطلب العنيف الناتج عن تدفقات شراء صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين.وتتجه البيتكوين نحو قمتها التاريخية عند 69 ألف دولار والتي توقع الخبراء أن تنجح في كسرها في هذا العام الذي شهد قبول بيتكوين ETFs وكذلك سيشهد عملية التنصيف.وبحسب تحليل منشور على موقع بي إن كريبتو، يشير إلى أن سعر البيتكوين يقع في الموجة الثالثة (السوداء) من حركة صعودية مكونة من خمس موجات. عدد الموجات الفرعية باللون الأبيض. حتى الآن، كانت الموجة الثالثة أطول من الموجة الأولى وتقترب من طولها 1.61 عند 65,400 دولار. سيكون هذا مستوى مناسبًا لقمة قصيرة المدى تمثل بداية الموجة الرابعة.ومطلع العام الجاري، تنبأ الخبراء بقطاع العملات المشفرة أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في صعود سعر البيتكوين لـ 100,000 دولار في 2024.وذلك وفق اختبار، استعانت خلاله منصة "كوينتليغراف"، برأي روبوت الدردشة الذكي GPT-4، الإصدار الأحدث من روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT.ومع بداية العام الجديد، استفسر الموقع المختص بأخبار الأصول الرقمية، من روبوت الدردشة الذكي حول إمكانية وصول سعر البيتكوين إلى 100,000 دولار خلال هذا العام، وكيف يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق هذا الهدف.وبحسب ChatGPT، فإنه "من الممكن نظرياً" أن يصل سعر البيتكوين إلى هذا الرقم في 2024، شريطة توافر سلسلة من الظروف المواتية، ومع ذلك، أشار إلى أن هذا التوقع يظل ضمن التكهنات.بالإضافة إلى ذلك، قدم ChatGPT بعض العوامل التي قد تسهم في تحقيق هذا السيناريو، منها التطورات التنظيمية الإيجابية، وزيادة اعتماد التجزئة والمؤسسات، وانخفاض قيمة العملة أو التضخم.وأوضح ChatGPT أن الموافقة على صندوق الاستثمارات المتداول في البورصة (ETF) لتداول البيتكوين فوريًا يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في تحسين السعر، حيث ستوفر إمكانيات الوصول إلى عملة بيتكوين بشكل أسهل والسيولة في عملية التداول.كما أن الموافقة على إطلاق صندوق التداول قد تشجع على دخول المستثمرين المؤسسين للسوق، وسيكون بمثابة تأييدًا تنظيميًا للعملة الرقمية.ومن ثم، سأل موقع "كوينتليغراف"، روبوت الدردشة حول كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تحقيق هذا الهدف في عام 2024 تحديدا، وأوضح الروبوت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا في تحليلات السوق واستراتيجيات التداول والتقدم التكنولوجي في تكنولوجيا البلوك تشين.وأشار ChatGPT إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي قادرة على معالجة كميات ضخمة من بيانات السوق، مما يتيح لها تحديد الاتجاهات والأنماط التي قد يغفل عنها المحللون البشر.وأكد أن روبوتات التداول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها تنفيذ الصفقات في الأوقات المثلى بناءً على ظروف السوق، مما يجعلها أسرع تفاعلًا من البشر في بيئة السوق السريعة.