Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقرر أممي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مع ترقب قرار أوبك+ للإنتاج.. النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

اقتصاد

2024-03-01 | 10:54
مع ترقب قرار أوبك+ للإنتاج.. النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
232 مشاهدة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني من 2024.

كما تترقب أسعار النفط أيضا تقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وبحلول الساعة 1334 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 1.43 دولار، بما يعادل 1.75 بالمئة، إلى 83.34 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل/نيسان التي انتهى أجلها في 29 فبراير/شباط 83.62 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل نيسان 1.54 دولار، أو 1.97 بالمئة، إلى 79.80 دولار.

ويتجه الخام الأمريكي لتحقيق زيادة 4.3 بالمئة هذا الأسبوع، ويزيد خام برنت 2.1 بالمئة عن سعر التسوية للأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إنه من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من مارس آذار، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يوميا في فبراير شباط بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير كانون الثاني.

كما تلقت السوق دعما اليوم الجمعة من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل نيسان مقارنة بمستويات مارس آذار.

ومن ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في فبراير شباط للشهر الخامس على التوالي.

وتلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والتي أظهرت أن التضخم في يناير كانون الثاني جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
الرهان
Play
الرهان
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
Play
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
اغمض عينيك
Play
اغمض عينيك
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
Play
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
عشرين
Play
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
Play
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-29
Play
العراق في دقيقة 29-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-29
Play
نشرة ٢٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-29
تل الراهب
Play
تل الراهب
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29
Play
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29
Morning Live
Play
Morning Live
العلاقات السابقة… وتأثيرها على اختيار شريك الحياة - الحلقة ٢٥٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-29
Play
العلاقات السابقة… وتأثيرها على اختيار شريك الحياة - الحلقة ٢٥٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق النبي يونس في الموصل - الحلقة ٢٢١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-29
Play
سوق النبي يونس في الموصل - الحلقة ٢٢١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-29
من كثر حبي الك
Play
من كثر حبي الك
برومو من كثر حبي لك | رمضان 2024
03:12 | 2024-02-29
Play
برومو من كثر حبي لك | رمضان 2024
03:12 | 2024-02-29
بعد التحري
Play
بعد التحري
نفط القيارة..انبعاثات رائحتها فساد وانتاج ونقل بلا مركب رقابي - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-28
Play
نفط القيارة..انبعاثات رائحتها فساد وانتاج ونقل بلا مركب رقابي - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-02-28
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
خل نتصالح + للمشاركة | رمضان 2024
07:00 | 2024-03-01
Play
خل نتصالح + للمشاركة | رمضان 2024
07:00 | 2024-03-01
الرهان
Play
الرهان
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
Play
برومو الرهان | رمضان 2024
04:52 | 2024-03-01
اغمض عينيك
Play
اغمض عينيك
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
Play
برومو أغمض عينيك | رمضان 2024
04:19 | 2024-03-01
عشرين
Play
عشرين
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
Play
قانون الانتخابات.. تعديل على التعديل! - الحلقة ٤٩ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-29
Play
العراق في دقيقة 29-02-2024 | 2024
13:00 | 2024-02-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-29
Play
نشرة ٢٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-29
تل الراهب
Play
تل الراهب
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29
Play
برومو تل الراهب | رمضان 2024
08:30 | 2024-02-29
Morning Live
Play
Morning Live
العلاقات السابقة… وتأثيرها على اختيار شريك الحياة - الحلقة ٢٥٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-29
Play
العلاقات السابقة… وتأثيرها على اختيار شريك الحياة - الحلقة ٢٥٥ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق النبي يونس في الموصل - الحلقة ٢٢١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-29
Play
سوق النبي يونس في الموصل - الحلقة ٢٢١ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-29
من كثر حبي الك
Play
من كثر حبي الك
برومو من كثر حبي لك | رمضان 2024
03:12 | 2024-02-29
Play
برومو من كثر حبي لك | رمضان 2024
03:12 | 2024-02-29

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم، لكونها باتة وملزمة
نعم، لكونها باتة وملزمة
كلا، ستتهرب من تنفيذها
كلا، ستتهرب من تنفيذها
غير متهم
غير متهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.