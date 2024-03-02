جيل "الألفية" سيصل للثراء الأكثر في التاريخ.. ما السبب؟

لكن تقرير أخير كشف أن الجيل الذي يتوقع أن يكون الأكثر ثراءا في التاريخ، قد يشهد أيضا مستويات متقدمة من عدم المساواة في توزيع الثروة.وقال تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أنه على مدى السنوات العشرين المقبلة، من الآن وحتى عام 2044، من المتوقع أن يرث جيل الألفية في الولايات المتحدة نحو 90 تريليون دولار من الأصول ويصبح أغنى جيل في التاريخ - ولكن فقط أولئك الذين ينحدرون بالفعل من أسر ثرية، مما قد يؤدي إلى تعميق عدم المساواة في الثروة.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن تقرير الثروة، وهو تقرير دوري من شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك، إن هذا سيحدث تغييرات هيكلية في كيفية استخدام الثروة.وفي حين يشمل هذا التحول في الثروة، عبر الميراث من الأجيال السابقة، إلى حد كبير الممتلكات بجانب الأصول الأخرى، إلا أن العقارات ربما لن تكون وجهتهم في "بناء الثروة" في المستقبل.وقال مايك بيكيت، مدير كازينوف كابيتال، في التقرير: "هناك أدلة على أن الجيل التالي، الجيل Z، قد يكون أكثر راحة في استئجار منزل، واستئجار سيارة، والعيش بأسلوب حياة الاشتراكات مقارنة بالأجيال السابقة".وأضاف أن هناك مجموعة متنوعة من الطرق الجديدة لبناء الثروة، مثل موقع YouTube الذي يمكن عبره تكوين ثروة مثل المستخدمين الذين تبلغ قيمتهم عشرات الملايين من الدولارات.ارتفاع عدد أثرياء العالموكشف التقرير أيضًا أن المزيد من الأشخاص أصبحوا أكثر ثراءً في العام الماضي، مع نمو في عدد الأفراد فائقي الثراء.وارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات العالية جدًا -الذين يُعرفون بأنهم أولئك الذين تبلغ ثروتهم الصافية 30 مليون دولار أو أكثر- بنسبة 4.3% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 626619 شخصًا على مستوى العالم، وفقًا للتقرير.وشهدت أمريكا الشمالية نمواً في حصتها من الأثرياء أكثر من أي منطقة أخرى،؛ حيث ارتفعت بنسبة 7.2% عن العام الماضي. وتلاها منطقة الشرق الأوسط، مع زيادة بنسبة 6.2% في عدد الأثرياء؛ وأفريقيا التي ارتفعت بنسبة 3.8%. أمريكا اللاتينية هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في عدد الأفراد الأثرياءp حيث انخفض بنسبة 3.6% عن العام الماضي.وقال بيلي: "إن تحسن توقعات أسعار الفائدة، والأداء القوي للاقتصاد الأمريكي والارتفاع الحاد في أسواق الأسهم ساعد على خلق الثروة على مستوى العالم".وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء بنسبة 28% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً للتقرير. وفي حين أنه من المتوقع أن تنمو أعداد الأثرياء، فإن وتيرة النمو تعتبر أبطأ بكثير من الزيادة البالغة 44% في فترة الخمس سنوات المنتهية في عام 2023.وقال التقرير إنه من المتوقع حدوث المزيد من النمو في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية جداً في آسيا، بما في ذلك الهند والصين وماليزيا وإندونيسيا.