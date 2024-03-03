شركات النفط الأجنبية تنفي الاتفاق على استئناف تصدير نفط كردستان

وأعلن اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل منتجي النفط والمعروف باسم "أبيكور" (APIKUR)، في بيان أنه "لم يتلقَ أي مقترحات" من العراق أو حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن.وجاء ذلك بعدما تداولت وسائل الاعلام المحلية والعربية، معلومات وردت على لسان وزير الخارجية فؤاد أن بلاده قد تعدّل موازنتها الفيدرالية لسداد رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية، في محاولة لإعادة تصدير النفط الخام عبر تركيا، حيث حجب إغلاق خط الأنابيب بين البلدين نحو نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.وتوقف تصدير العراق من النفط من إقليم كردستان وكركوك منذ اذار في العام الماضي 2023، وتوقف ضخ اكثر من 450 الف برميل يوميًا.ويتركز النقاش بشكل رئيسي بين بغداد وشركات انتاج النفط في الإقليم، على رسوم النقل والاسترداد، والتي قال وزير الخارجية العراقي إن كلفتها الحقيقية تقارب 21 دولاراً للبرميل، مقابل وضع 6 دولارات لكل برميل في الموازنة.