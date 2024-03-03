النفط تعلن احصائية تصدير النفط الخام لشهر شباط الماضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الاحصائيات جاءت بحسب شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (99) مليوناً و(592) الف و(311) برميل ( تسعة وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة واحدى عشر برميلا)" .وأضافت الوزارة، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) الف و(554) برميل، فيما كانت الصادرات الى الاردن (433) الف و (126) برميل، اما الصادرات الى القيارة فبلغت (975) الف و(631) برميل" .وتابعت الوزارة، أن "معدل صادرات النفط الخام النهائية لشهر شباط الماضي بلغ (3) مليون و(434) الف (218) برميل / يوم، حيث كان معدل التصدير من البصرة (3) مليون و (385) الف و (640) (برميل / يوم) ، ومن الاردن بلغ (14) الف و (935) (برميل / يوم )، أما القيارة فكان معدل التصدير (33) الف و (642) ( برميل / يوم)" .