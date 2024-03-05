ميناء ام قصر يستقبل 1.23 مليون طن من البضائع في شباط

وبحسب الشركة العامة للموانئ في بيان ورد للسومرية نيوز، فلقد تم تحقيق اعلى معدل على مستوى البضاعة الكلية في ميناء ام قصر، بواقع مليون و 230 الف و 649 طنا من المواد المستوردة لشهر شباط في حين بلغ معدل حجم البضاعة لشهر كانون الثاني الماضي نحو 967171 طنا.وأضافت الشركة أن عدد الحاويات المستوردة بلغت 47215 حاوية لشهر شباط، فيما بلغ عدد الحاويات المستوردة في شهر كانون الثاني نحو 38992 وبهذا يعد شهر شباط هو الاعلى بمعدل انتاج ميناء ام قصر الشمالي، ويعود ذلك لامكانياته في استقبال انواع السفن ورسوها عند ارصفته وحجم المناولة فيه.