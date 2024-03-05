بينها "عدم التقيد بالأسعار".. منح مقاول مصري "مثير للجدل" 3 استثناءات بمدينة علي الوردي

واظهرت الوثائق التي نشرها النائب مصطفى جبار سند، عن منح ساويرس استثناءات من من الإعلان عن الفرصة الاستثمارية والمنافسة، فضلا عن استثناء مشروعه من شرط تمليك سند الأرض قبل نسبة الإنجاز ٢٠٪؜، واستثناء من تحديد سعر الوحدة السكنية وإتاحة البيع بسعر السوق وفق العرض والطلب.تأتي هذه الاستثناءات في الوقت الذي يواجه ساويرس، العديد من الشبهات، فيما اقدم النائب مصطفى جبار سند على إقامة دعوى قضائية والطلب بإصدار امر ولائي لايقاف منح الفرصة الاستثمارية لساويرس، والذي اساء بتغريدة له لِشهداء عمليات الأنبار أثناء القصف الأمريكي، وعرف كذلك ساويرس بميوله للتطبيع من خلال مواقفه المعلنة وتغريداته المتكررة"، بحسب سند.