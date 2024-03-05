إحصائية: صادرات تجارة عمّان الى العراق تبلغ نحو 100 مليون دولار خلال شهرين

حسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفعت صادرات تجارة عمّان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2024 لنحو 187 مليون دينار أردني (الدينار الاردني = 1.4 دولار أميركي)، مقارنة مع 184 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي.بالمقابل تراجع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة 13.9%، لتصل الى 3486 شهادة مقابل 4048 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.وفقاً للمعطيات الإحصائية، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية "إعادة تصدير" خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، نحو 105 ملايين دينار، ثم الصناعية 35 مليون دينار، والعربية نحو 18 مليون دينار، فالزراعية بقيمة 16 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.تصدّر غرفة تجارة عمّان التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.كما تصدّر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.