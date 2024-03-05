الليرة التركية تهبط إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت بغداد، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.08% إلى 31.5996 ليرة، وقبل ذلك تم تداول العملة الأميركية عند مستوى 31.6780 ليرة.وأمس الاثنين، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تخطى الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.