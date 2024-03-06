تحديد سقف جديد لسحب الدولار للمسافرين العراقيين خارج البلاد

السومرية نيوز-محليات

رفع البنك المركزي العراقي، سقف السحوبات المالية من الدولار خارج العراق، الى 500 دولار يوميا بعد ان كانت بواقع 250 دولار يوميًا فقط.



وبحسب وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي حصلت عليها السومرية نيوز، فأن سقف السحب النقدي من البطاقات الالكترونية خارج العراق من الدولار، تم تحديدها بواقع 3 الاف دولار شهريا كحد اعلى، و500 دولار يوميا كحد اعلى ايضا، بعد ان كانت 250 دولار يوميا فقط. ادناه وثيقة بضوابط السحب النقدي من الصرافات الالية خارج العراق: