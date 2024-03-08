مصرف الرشيد يصدر توضيحا بشأن التقديم على السلف الشخصية

وبحسب بيان للمصرف ورد لـ"السومرية نيوز"، دعا مصرف الرشيد كافة حاملي بطاقة (نخيل) الراغبين بالحصول على السلفة التقديم من خلال التطبيق الخاص بمصرف الرشيد.وبين ان "التطبيق سيكون متاحا خلال ايام الدوام الرسمي فقط "، مؤكدا انه "لا حاجة لوسيط او الاستعانة بمكاتب خارجية، وانما بإمكان اي طالب سلفة الدخول على التطبيق من مكان عمله او سكنه".وحذر المصرف، من التعامل مع الصفحات التي تدعي ارتباطها بالمصرف.