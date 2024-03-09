أسعار النفط العالمية.. انخفاض برنت وارتفاع خام البصرة

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 82.08 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.2 بالمئة لتبلغ 78.01 دولار للبرميل.وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا إذ تراجع خام برنت 1.8 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.اما خام البصرة فارتفع 0.9%، ليسجل 81.7 دولار للبرميل الواحد.