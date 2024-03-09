العراق ينتج أكثر من حصته النفطية للشهر الثاني تواليًا.. ماعلاقة كردستان؟

وفي يناير الماضي، انتج العراق اكثر من سقفه الإنتاجي الذي وضعه لنفسه بنحو 200 الف برميل يوميًا، حيث انتج في يناير 4 ملايين 194 الف برميل يوميًا.بعد ذلك، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن العراق، ملتزم بتخفيضه الطوعي في اتفاق أوبك+ ولن ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.وقال عبد الغني ان بغداد ستراجع إنتاجها النفطي وستعالج أي زيادات تتجاوز التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها مع أوبك بلس في الشهور الأربعة المقبلة.لكن ماحدث في فبراير، انه تمت زيادة الإنتاج اكثر من معدل يناير، حيث ارتفع الإنتاج من 4 ملايين و194 الف برميل يوميًا في يناير، الى 4 ملايين و270 الف برميل يوميًا، أي بزيادة 76 الف برميل يوميًا إضافية، على العكس من كلام الوزير الذي وعد بمراجعة الإنتاج ومعالجة الزيادات.ويبدو أن مشكلة عدم التزام العراق بتخفيض الإنتاج، ناجم عن انتاج النفط في كردستان دون سقف واضح لبغداد، فيما اشارت تقارير في وقت سابق الى أن بغداد دعت حكومة إقليم كردستان إلى كبح إنتاج النفط لمساعدة بغداد على الالتزام بحصتها الإنتاجية في إطار اتفاق "أوبك+".وفي ديسمبر انتج العراق اكبر من حصته الإنتاجية بـ100 الف برميل، والان بدأ العراق خلال العام الحالي بإنتاج اكثر من حصته بـ250 الف برميل، وسط توقعات بان تكون هذه الزيادات من إقليم كردستان.وسبق ان أعلنت شركة دي ان او النرويجية ان انتاجها في حقل طاوكي ارتفع الى اكثر من 80 الف برميل يوميًا ليتعافى عن الانخفاض الكبير الذي ضرب انتاج كردستان بعد توقف التصدير من ميناء جيهان التركي.ومن اصل 450 الف برميل يوميا كان ينتجها كردستان، انخفض انتاجه بشكل كبير بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي منذ عام وتحديدا في مارس 2023، حتى وصل الى 50 الف برميل يوميًا فقط، وبدأ الإنتاج يتصاعد ومن غير المعلومة ما اذا كان قد وصل اجمالا الى اكثر من 150 الف برميل يوميا الان، وسط غياب البيانات والتكتم على المعلومات من قبل شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان.