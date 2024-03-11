بالمرتبة الثانية عربياً.. الكشف عن حجم صادرات العراق النفطية لأمريكا

وبلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام قرابة 206.8 مليون برميل (6.67 مليون برميل يوميًا) خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، مقابل 196.8 مليون برميل (6.35 مليون برميل يوميًا) خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.بينما بلغ حجم واردات النفط الأميركية من 4 دول عربية -السعودية والعراق والكويت وليبيا- قرابة 15.4 مليون برميل خلال يناير/كانون الثاني 2024، ما يمثل 7.4% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الشهر.كما بلغت قيمة الواردات من الدول الـ4 المشار إليها قرابة 1.24 مليار دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، بحسب البيانات.وسجلت صادرات الدول العربية الـ4 إضافة إلى الإمارات قرابة 235 مليون برميل (19 مليار دولار) خلال عام 2023 كاملًا، ما شكّل 10.1% من إجمالي واردات النفط الأميركية خلال العام الماضي.احتلت السعودية المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العربي للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم صادراتها قرابة 9.03 مليون برميل خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، بقيمة إجمالية بلغت 743.5 مليون دولار.وجاء العراق في المركز الثاني بحجم صادرات للولايات المتحدة بلغ 4.89 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 370.2 مليار دولار خلال الشهر الأول من عام 2024.

بينما حلت الكويت في المركز الثالث بالقائمة من حيث حجم الصادرات البالغ 0.77 مليون برميل، ما تعادل قيمته 58.9 مليون دولار.أما ليبيا فقد حلت بالمركز الرابع من حيث حجم الصادرات البالغ 0.7 مليون برميل، لكنها تفوقت على الكويت في الترتيب من حيث القيمة (66.5 مليون دولار) خلال يناير/كانون الثاني 2024، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.رغم ارتفاع حجم واردات النفط الأميركية، فإن قيمتها انخفضت نسبيًا، لتسجل 13.68 مليار دولار خلال شهر يناير/كانون الثاني، مقارنة بنحو 13.79 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023.بينما انخفضت قيمة واردات شهر يناير/كانون الأول 2024، بنحو 146 مليون دولار، بالمقارنة مع واردات شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 البالغة 13.83 مليار دولار.ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تغير متوسط أسعار النفط في أشهر المقارنة بين عامي 2024 و2023.وبلغ متوسط سعر واردات أميركا من النفط خلال الشهر الأول من عام 2024، قرابة 66.18 دولارًا للبرميل، في حين بلغ متوسطها نحو 70.9 دولارًا للبرميل خلال الشهر نفسه من عام 2023.كما بلغ متوسط سعر واردات شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، قرابة 70.54 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.على الجانب الآخر، ارتفع حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 125.4 مليون برميل (4.04 مليون برميل يوميًا) خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، مقابل 108.7 مليون برميل (3.5 مليون برميل يوميًا) خلال الشهر نفسه من عام 2023.ارتفعت واردات النفط الأميركية من السعودية والعراق خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر/كانون الأول 2023)، في حين انخفضت الواردات نسبيًا من الكويت، وبصورة حادة من ليبيا.وارتفع حجم صادرات النفط السعودي للولايات المتحدة إلى 9.03 مليون برميل خلال يناير/كانون الثاني، مقارنة بنحو 7.09 مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول 2023.كما صعدت واردات أميركا من النفط العراقي إلى 4.89 مليون برميل خلال الشهر الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 3.86 مليون برميل خلال الشهر الأخير من عام 2023.