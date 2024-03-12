في 2023.. أمريكا "الأكثر انتاجا للنفط عالميًا" منذ سنوات والعراق بالمرتبة الخامسة

وقالت إدارة معلومات الطاقة الامريكية ان الولايات المتحدة انتجت من النفط الخام أكثر من أي دولة أخرى في أي وقت، وعلى مدى السنوات الست الماضية على التوالي بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، بما في ذلك المكثفات 12.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، محطمًا الرقم القياسي الأمريكي والعالمي السابق البالغ 12.3 مليون برميل يوميًا المسجل في عام 2019.وأشارت الإدارة الى انه من غير المرجح أن يتم كسر الرقم القياسي لإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في عام 2023 من قبل أي دولة أخرى على المدى القريب لأنه لم تصل أي دولة أخرى إلى الطاقة الإنتاجية البالغة 13.0 مليون برميل يوميًا.وشكلت الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية مجتمعة 40% (32.8 مليون برميل يوميا) من إنتاج النفط العالمي في عام 2023، وقد أنتجت هذه البلدان الثلاثة كميات من النفط أكبر من أي دولة أخرى منذ عام 1971.على الرغم من أن المركز الأول قد تغير فيما بينها على مدى العقود الخمسة الماضية. وبالمقارنة، فإن الدول الثلاث الأكبر المنتجة التالية - كندا والعراق والصين - أنتجت مجتمعة 13.1 مليون برميل يوميا في عام 2023، وهو ما يزيد قليلا فقط عما تم إنتاجه في الولايات المتحدة وحدها.وبحسب احصاءات الإدارة فان العراق جاء بالمرتبة الخامسة عالميا بحجم انتاج النفط بعد أمريكا وروسيا والسعودية وكندا.