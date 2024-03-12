كوريا: نبيع للعراق سيارات بمليار دولار ونشتري نفطه بنحو 8 مليارات سنويًا

وقال سفير كوريا لدى بغداد سونغ سو جوي ان "العراق سوق مهمة للصادرات الكورية وأبرزها السيارات والإلكترونيات، والتي بلغ حجمها ملياراً و196 مليون دولار، إذ يفضل المستهلكون المنتجات الكورية لجودتها العالية وأسعارها المعتدلة".أما حجم الاستيرادات من العراق فبلغت "7 مليارات و900 مليون دولار وتشمل النفط الخام ومنتجاته، وبينما قد يختلف حجم التبادل مع مرور الوقت، فقد كان ولا يزال هناك حضور لكوريا في المشهد الاقتصادي العراقي على مر السنين بسبب العلاقات الودية والتفاهم المتبادل بين البلدين"، بحسبما نقلت صحيفة الصباح الحكومية.