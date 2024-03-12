"أوبك": توقعات نمو الطلب على النفط دون تغيير هذا العام

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، أن "توقعات نمو الطلب العالمي على النفط ظلت دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا".بينما خفضت أوبك "توقعاتها لنمو المعروض النفطي من خارج أعضاء أوبك خلال العام الجاري، إلى 1.1 مليون برميل يوميا".وأوضحت أوبك أن "إنتاجها من النفط قد ارتفع خلال شهر شباط الماضي بنحو 203 ألاف برميل يوميا، إلى 26.6 مليون برميل يوميا.