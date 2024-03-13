أسعار الذهب تستقر بعدما سجلت أكبر انخفاض في شهر

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2158.26 دولارا للأوقية بحلول الساعة 01:51 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2163.50 دولارا.وانخفض الذهب بنسبة 1.1% يوم الثلاثاء، وهو أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ 13 فبراير ، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضًا أكثر من المتوقع في يناير.انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 923.70 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1034.61 دولارًا، وهبطت الفضة 0.1% إلى 24.14 دولارًا.