ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بطلب عالمي قوي

وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية اليوم الأربعاء.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ايار 83 سنتا أو وحدا بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0922 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان 59 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 78.15 دولار.وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية سلبية، لكن التوترات الجيوسياسية المستمرة حدت من الانخفاضات.وفي علامة سابقة على الطلب القوي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، وهو ما يزيد عن كثير من التوقعات الأخرى.