الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية ستحدد مسار الفائدة

ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف العام.وبحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولارا.ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.