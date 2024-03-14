الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية ستحدد مسار الفائدة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الرهان
من
04:30 AM
الى
05:05 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكلداني: لولا دعم حركة بابليون للعيداني لما فاز بمنصب المحافظ
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2022
رمضان 2023
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-484024-638459922185264379.jpg
الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية ستحدد مسار الفائدة
اقتصاد
2024-03-14 | 01:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
9 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.
ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف العام.
وبحلول الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولارا.
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية لرسم التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.
واستقر مؤشر الدولار بعد تخليه عن جميع المكاسب التي تحققت على خلفية بيانات التضخم القوية يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، استقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.1899 بالمئة بعد ارتفاعها 4.5 نقطة أساس في الجلسة الماضية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 942.05 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1060.25 دولار فيما بلغ سعر الفضة 25.05 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد أوقات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية
محليات
31.73%
11:16 | 2024-03-12
تحديد أوقات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية
11:16 | 2024-03-12
الأعرجي يحدد عاملاً لحسم رئاسة البرلمان.. شرط وحيد لجلوس الصدر مع المالكي
خاص السومرية
26.01%
17:27 | 2024-03-12
الأعرجي يحدد عاملاً لحسم رئاسة البرلمان.. شرط وحيد لجلوس الصدر مع المالكي
17:27 | 2024-03-12
المرور تحدد موعد تفعيل الإشارة الذكية والرادارات في الطرق السريعة
محليات
21.54%
06:42 | 2024-03-12
المرور تحدد موعد تفعيل الإشارة الذكية والرادارات في الطرق السريعة
06:42 | 2024-03-12
المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري
محليات
20.71%
06:54 | 2024-03-12
المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري
06:54 | 2024-03-12
المزيد
أحدث الحلقات
بالمختزل
ريان الكلداني، الامين العام لحركة بابليون - الحلقة ٣ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-13
بالمختزل
ريان الكلداني، الامين العام لحركة بابليون - الحلقة ٣ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-13
أغمض عينيك
اغمض عينيك الحلقة ٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-13
أغمض عينيك
اغمض عينيك الحلقة ٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-13
أحمر لو أسود
أحمر لو أسود - الحلقة ٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-13
أحمر لو أسود
أحمر لو أسود - الحلقة ٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-13
تل الراهب
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
تل الراهب
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
من كثر حبي لك
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
من كثر حبي لك
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-13
الله بالخير
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
الله بالخير
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
حديث رمضان 2024
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
حديث رمضان 2024
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
خل نتصالح
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
خل نتصالح
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
جولة رمضانية
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
جولة رمضانية
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
ريان الكلداني، الامين العام لحركة بابليون - الحلقة ٣ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-13
بالمختزل
ريان الكلداني، الامين العام لحركة بابليون - الحلقة ٣ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-13
أغمض عينيك
اغمض عينيك الحلقة ٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-13
أغمض عينيك
اغمض عينيك الحلقة ٣ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-13
أحمر لو أسود
أحمر لو أسود - الحلقة ٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-13
أحمر لو أسود
أحمر لو أسود - الحلقة ٣ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-13
تل الراهب
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
تل الراهب
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
من كثر حبي لك
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
من كثر حبي لك
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-13
الله بالخير
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
الله بالخير
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
حديث رمضان 2024
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
حديث رمضان 2024
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
خل نتصالح
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
خل نتصالح
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
جولة رمضانية
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
جولة رمضانية
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف سيؤثر ارتفاع أسعار اللحوم على مائدتكم الرمضانية؟
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنقاطع اللحوم
سنقاطع اللحوم
سنبحث عن بديل
سنبحث عن بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.