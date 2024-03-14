خبير اقتصادي يتحدث عن "الطريقة الأمثل" للاستثمار بالذهب

وقال الزيادي في حديث لـ السومرية، إن "وضع النقد المالي في الفترة الحالية يشكو من التعثر والصعود والنزول خلال فترات متقاربة وربما يصل الأمر الى فقدان القيمة، وفي هذه الحالة يجب ان يتجه المواطنون الى الاستثمار في الذهب"، مشيرا الى ان "أغلب الناس يقومون باكتناز الذهب وعند ارتفاع أسعاره يقومون".وأضاف الزيادي، أن "المشكلة الوحيدة التي تشكل خطرا على هذا الموضوع هو حفظ الذهب في البيوت والممتلكات الخاصة، وبالتالي قد يكون معرضا للسرقة".وتابع الزيادي، أن "الطريقة الأمثل للاستثمار والاستفادة من الذهب، هي ان تقوم بشرائه عند نزول أسعاره وان تقوم ببيعه عند ارتفاع أسعاره"، مشددا على "ضرورة شراء وبيع الذهب ذو النوعية الجيدة والمضمون".