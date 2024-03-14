اجتماع حكومي يخص القطاع المصرفي يخرج بقرارات عدة

وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان إن الأخير "ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة".وناقش الاجتماع "جملة من القضايا التي تخص القطاع المصرفي الحكومي، تتعلق بالديون الحكومية، وقروض القطاع الخاص المتعثرة التسديد، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها".