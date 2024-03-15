أسعار النفط تتراجع نسبيًا بعد كسر حاجز الـ85 دولارًا لأول مرة منذ 5 اشهر

وعززت الانخفاضات الحادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية وضربات بطائرات مسيرة على مصافي تكرير روسية وارتفاع توقعات الطلب على الطاقة، عززت أسعار النفط عالميًا، بحسب رويترز.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 41 سنتا، أو 0.5%، إلى 85.01 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني يوم الخميس، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.94 دولار.