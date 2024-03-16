اسعار النفط تنهي أسبوعًا مربحًا.. والتجار "منقسمون" بشأن مستقبل السوق

وتراجعت أسعار النفط في اغلاق الجمعة بعد يوم من تجاوزها 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.لكن من المتوقع أن تنهي الأسعار الأسبوع مرتفعة أكثر من ثلاثة بالمئة بفعل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل خططها.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 85.33 دولار للبرميل، بحسب رويترز.وتقول رويترز ان التجار "منشطرون" بين الطلب الصعودي والمخاوف الاقتصادية الكلية، فيما يشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى مكاسب مستقبلية محتملة في أسعار النفط الخام.