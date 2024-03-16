انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وانخفضت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.