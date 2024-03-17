قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق

تنشر السومرية نيوز، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في بورصات العراق المختلفة لهذا اليوم الأحد 17 آذار 2024.

أدناه القائمة:



بغداد: 149,850 عرض



اربيل: 149,900 عرض



البصرة: 150,100 عرض



النجف: 150,000 عرض



الموصل: 150,000 عرض



كركوك: 149,950 عرض



السليمانية: 149,950 عرض

