قرار "خفض التصدير".. انتاج "غير مخطط" لكردستان سيكلّف بغداد نصف مليار دولار شهريًا

هذه الزيادات جاءت بالرغم من اعلان العراق التزامه ومساندته لقرارات أوبك بالتخفيض الطوعي حفاظًا على أسعار النفط في الأسواق العالمية، وكانت السومرية نيوز قد أعدت تقريرًا تحليليًا بعنوان "العراق ينتج أكثر من حصته النفطية للشهر الثاني تواليًا.. ماعلاقة كردستان؟"، وكانت خلاصته ان عدم التزام العراق بـ"كلمته" لأوبك، جاء بسبب تصاعد انتاج إقليم كردستان من النفط الخام لأرقام لاتعلم عنها الحكومة الاتحادية ببغداد شيئًا ماجعلها خارج الحسابات.وتأكيدًا للتقرير التحليلي للسومرية نيوز، أعلنت وزارة النفط الاتحادية وجود ربط بين انتاج إقليم كردستان وعدم التزام العراق بتخفيض أوبك، حيث اشارت الوزارة في بيان انه "بالرغم من التقارير الواردة بخصوص انتاج الإقليم خارج التنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ولأجل معالجة ذلك فقط بادرت وزارة النفط الى تخفيض صادرات النفط الى معدل "3300 ألف برميل" يوميا للأشهر القادمة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري كانون الثاني وشباط الماضيين".وفقًا لذلك، فأن العراق "عدا كردستان" سيخفض انتاجه الى 3.8 مليون برميل يوميًا، يقوم بتصدير 3.3 مليون برميل يوميا منها فقط، اما المتبقي فسيذهب الى المصافي والتكرير، كما ان العراق يأخذ جزءًا من انتاج كردستان ويحولها للمصافي أيضا، اما المتبقي من انتاج كردستان فيذهب للمصافي الداخلية في الإقليم.وبعد ان كان العراق يصدر 3.5 مليون برميل يوميا في الأسابيع والاشهر الماضية، فأنه سيخسر تصدير 200 الف برميل يوميًا، وهو مايعني خسارة 16 مليون دولار يوميًا مما سيؤدي الى تراجع إيرادات العراق الشهرية وفقدان قرابة نصف مليار دولار شهريًا بسبب انتاج إقليم كردستان لمستويات لا تعرف عنها بغداد شيئًا ودون تنسيق مسبق.