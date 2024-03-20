الأخضر يرتفع ويسلب الذهب الأسود أرباحه.. آخر تحديث لأسعار النفط عالميًا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 35 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب، بحسب رويترز.وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول مع تقييم المتعاملين لتأثير الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية.