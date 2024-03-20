عمارة ببغداد ستجعلك ضمن أغنى 1% من سكان أمريكا!

وبحسب مؤسسة "نايت فرانك"، والتي تحدد عتبة الدخول إلى قائمة أغنى 1% في جميع أنحاء العالم، وتتكون نسبة النخبة هذه من الأفراد ذوي أعلى صافي ثروات في كل بلد.وتتصدر موناكو القائمة حيث يتطلب الفرد ان تكون ثروته 12.8 مليون دولار ليكون في قائمة أغنى 1% من السكان داخل هذه الدولة، تتبعها لوكسمبورغ، ثم سويسرا، ثم الولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الرابعة وتحتاج الى 5.8 مليون دولار لتكون ضمن اغنى 1% فيها، وبعدها سنغافورة والتي تتطلب 5.2 مليون دولار.وفي المرتبة الـ17، تأتي منطقة "البر الصيني الرئيسي"، وهذا يتطلب ان تكون ثروتك 1 مليون دولار فقط لتكون بين اغنى 1% في هذه المنطقة.ويتضح ان الـ5.8 مليون دولار، فيما لو قورنت بأسعار العقارات في بغداد، فأنه يعادل سعر منزل بمساحة 400 متر في احدى الاحياء السكنية الراقية ببغداد او عمارة تجارية واحدة في المنصور على سبيل المثال بمساحة لا تزيد عن 200 متر.