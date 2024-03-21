Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير العمل يكشف لـ السومرية عدد المشمولين بالرعاية ويتحدث عن "خط الفقر"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الأسباب وراء الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي مقابل العملات

اقتصاد

2024-03-21 | 03:00
الأسباب وراء الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي مقابل العملات
1,673 مشاهدة

مع نهاية تعاملات شهر فبراير تصدر الدولار الأمريكي قائمة العملات الرابحة لثاني شهر على التوالي بفضل الثقة المتزايدة للمستثمرين في العملة الأمريكية بأنه أفضل استثمار متاح في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، كما عزز أداء الدولار الأمريكي تراجع احتمالات تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في شهر مارس إلى شهر يونيو المقبل، بسبب استمرار توالي البيانات الاقتصادية القوية عن الولايات المتحدة والتعليقات المتشددة من بعض مسؤولي السياسة النقدية.

وعلى الرغم من المكاسب الشهرية المتتالية للدولار الأمريكي في سوق تداول العملات إلا أن اجماع التوقعات تشير إلى ضعف العملة الأمريكية في 2024 مع قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام، ففي نهاية المطاف، ترتبط تحركات العملات وأسعار الفائدة ارتباطا وثيقا، حيث تجذب أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة وزيادة قيمتها، ومن المفترض أن يكون لتخفيضات أسعار الفائدة تأثير معاكس.
 
لقد رأينا هذه العلاقة على أرض الواقع بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير، حيث قال رئيس البنك الاحتياطي "جيروم باول" إن تخفيضات أسعار الفائدة في مارس لم تكن "الحالة الأساسية" مما أدي إلى ارتفاع الدولار حيث دفع المستثمرون رهاناتهم على أول خفض لسعر الفائدة إلى مايو، ولكن على الرغم من أن تراجع الرهانات قدم بعض الدعم للدولار، إلا أنه قد يكون قصير الأجل.
 
ويتوقع "جون كانافان" المحلل الأمريكي في أكسفورد إيكونوميكس أن يساعد البنك المركزي الأمريكي في "قيادة الانخفاض في أسعار الفائدة العالمية"، وهذا من شأنه أن يقلل من جاذبية الدولار، ويعتقد كانافان أن الدولار سوف يضعف تدريجيا مع خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى مستوى أقل تقييدا هذا العام، الاقتصاديون في البنك الهولندي ING أيضًا يتعاطفون مع الرأي المتفق عليه بشكل متزايد بأن الدولار سوف يتجه نحو الانخفاض في عام 2024.
 
أسعار الفائدة ليست كل شيء
 
وبطبيعة الحال فان أسعار الفائدة ليست الشيء الوحيد الذي يؤثر على أسعار الصرف، وسوف تخلف الأعمال الفوضوية في الجغرافيا السياسية تأثيراً أيضاً هذا العام، فلا يزال هناك خطر من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أو أن نشهد صدمة أخرى في أسعار الطاقة، إذا كان الأمر كذلك، فقد يتدفق المستثمرون على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وفي هذا السيناريو، يرى المحللون أن أداء العملة الأمريكية سيتفوق على كل من العملات الأوروبية والآسيوية، وهذا يسلط الضوء فقط على أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة في العالم.
 
وعلى الرغم من التكهنات حول انهيار الدولار إلا أنه لا يوجد بديل جدير بالثقة، فلا يزال جزء كبير من التجارة العالمية يتم بالدولار ولا يزال يشكل أيضًا الجزء الأكبر من احتياطيات العملات الأجنبية، ونتيجة لذلك، يعتقد محللو باركليز أن هناك أسباب هيكلية طويلة الأجل للاعتقاد بأنه على الرغم من صعود الدولار على المدى الطويل مقابل عملات مثل الجنيه الاسترليني، إلا أن الأول هو في الواقع "أقل تكلفة بكثير مما يُتصور في كثير من الأحيان".
 
إن هيمنة الدولار لها جذور طويلة وعميقة، وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر عملت السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة على حماية الاقتصاد الأميركي من صدمات الطاقة التي ابتليت بها المملكة المتحدة وأوروبا على مدى العامين الماضيين، كما جعلتها هذه السياسات أقل عرضة لتراجع العولمة وتأثيرات الانهيار الاقتصادي، ويعتقد محللو باركليز أنه خلال الفترة نفسها كانت الصين وأوروبا مهملتين نسبياً لأسواقهما المحلية مما عرضهما بشكل أكبر إلى "تراجع ديناميكيات النمو العالمي"، ونتيجة لذلك، كوفئت الولايات المتحدة بتدفقات ضخمة إلى الدولار.
 
ووفقا للمحللين، فإن هذه القوى الهيكلية لا تفسر الارتفاع المطرد في الدولار الأمريكي فحسب، بل أنها تنذر باستمرار هذا الارتفاع، ورغم أن الدولار قد يتعرض لاهتزاز بسبب أحداث الاقتصاد الكلي والتغيرات السياسية مع اقتراب الانتخابات، فإن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن الحجم الهائل للاقتصاد الأميركي يتركه في وضع جيد حتى لو سلك مساراً أكثر انعزالية، لا يمكن اعتبار قوة الدولار أمراً مفروغاً منه، ولكن يبدو أن الأمر سوف يتطلب أكثر من مجرد تخفيض أسعار الفائدة لإضعاف العملة الأمريكية.
 
هل قوة الدولار الأمريكي أم ضعفه مهم؟
 
على مدى العامين الماضيين، حافظ الدولار الأمريكي على قوته، ومع ذلك، عندما صرح رئيس البنك الاحتياطي باول بأنه "منفتح على مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة" تغيرت معنويات السوق بسرعة، مما تسبب في انخفاض الدولار الأمريكي بسرعة.
 
تجدر الإشارة بشكل خاص إلى الإصدار المتزامن للتوقعات الاقتصادية التي تشير إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون انخفاض سعر الفائدة إلى 4.6% في عام 2024، مما يثير المخاوف بشأن ما إذا كان الدولار الأمريكي سينخفض بشكل أكبر، حاليا، تنقسم آراء السوق بعضها هبوطي على الدولار الأمريكي متأثرين بتوقعات خفض أسعار الفائدة، في حين تتوقع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى أن يظل الدولار الأمريكي مطلوبًا هذا العام مستفدين من تدفقات الملاذ الآمن وديناميكيات النمو الأضعف نسبيًا خارج الولايات المتحدة.
 
يشير المحللون إلى أنه إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي بسرعة سياسة خفض أسعار الفائدة هذا العام فمن المحتمل أن يخفضها بأكثر من 3 نقاط مما سيصل بها إلى نهاية العام عند معدل 4.6% أو أقل، وذلك سيزيد بالفعل من احتمال انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
 
يقول المحللون أن قوة أو ضعف العملة لها مزاياها وعيوبها الفريدة، وعلى عكس الأسهم، فإن العملات لا ترتفع بنفس الطريقة بل تعتبر بمثابة سلع، إذا ظهرت العملة ضعيفة فهذا فقط نسبة إلى عملة أخرى، بمعنى آخر، إذا كان الدولار الأمريكي ضعيفًا، فذلك لأن العملات الأخرى مثل اليورو أو الجنيه الاسترليني أو مجموعة من العملات الأخرى يكون أداؤها أقوى نسبيًا، والعكس صحيح.
 
يؤكد المحللون على أنه سواء كان الدولار الأمريكي ضعيفًا أو قويًا، فإن قوته النسبية لا تهيمن على اتجاهات السوق، قد يفترض معظم المستثمرين أنه إذا كان الدولار الأمريكي ضعيفًا وكانت العملات غير الأمريكية قوية نسبيًا، فإن ضعف الدولار الأمريكي سيكون له حتمًا تأثير سلبي على سوق الأسهم الأمريكية وسوف تتفوق العملات غير الأمريكية في أسواق الأسهم غير الأمريكية.
 
واستنادا إلى البيانات التاريخية السابقة، عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي فإن احتمالية ارتفاع سوق الأسهم أعلى بثلاث مرات وهو ما يمثل 37% من العام بأكمله، وبالمقارنة، فإن احتمال هبوط سوق الأسهم لا يتجاوز 12% طوال العام، وهذا يؤكد أنه عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي فإن فرصة صعود سوق الأسهم تكون أكثر وضوحا من انخفاضها، باختصار، سواء ارتفع سعر الدولار الأمريكي أو انخفض يبدو أن ذلك له تأثير عشوائي على اتجاه سوق الأسهم ولا يوجد حاليًا نتيجة واضحة، على المدى الطويل ليس للدولار الأمريكي تأثير كبير على اتجاه سوق الأسهم.
 
توقعات بضعف الدولار الأمريكي مقابل اليورو
 
في عام 2024 من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا متواضعًا مقابل اليورو بينما يكتسب اليورو زخمًا، وفقًا لخبراء ماليين في صحيفة وول ستريت جورنال، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية والاقتصاد الهش عالميًا، مما يفضل العملات شديدة التقلب.
 
على العكس من ذلك، من المتوقع أيضًا أن يرتفع اليورو مع تجنب أوروبا الركود، مما يعزز الرغبة في المخاطرة، ومن المرجح أن يستمر الاقتصاد الأوروبي في تعافيه من صدمة الطاقة، مما يدعم انتعاش العملة.
 
وأكد المحللون في بلومبرج أيضًا أن صعود اليورو سيكون مدفوع بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ولكن يعيق الانخفاض المستمر في عوائد سندات منطقة اليورو مكاسب اليورو الطويلة الأمد، وبرغم ذلك فإن المزيد من الانخفاض في عوائد السندات الأمريكية يمكن أن يخفف من هذا التأثير.
 
وفقًا لتقرير بلومبرج نفسه، من المتوقع أن يرتفع اليورو بنسبة 10% في عام 2024 ليصل إلى 1.21 دولار، يتفق بنك أوف أمريكا مع التوقعات الهبوطية للدولار الأمريكي، ويتوقع أن يتجاوز اليورو مستوى 1.10 ويرتفع نحو القيمة العادلة، ويتوقع المحللون ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدين أن هذه التخفيضات سيكون لها تأثير أكثر وضوحًا على الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى، مما يدعم معنويات المخاطرة واتجاه الدولار الأضعف.
 
مورجان ستانلي يحمل وجهة نظر مغايرة لليورو
 
يحافظ مورجان ستانلي على موقف هبوطي بشأن زوج اليورو/ الدولار الأمريكي لعام 2024، في وجهة نظر معاكسة للتوقعات الصعودية لبنك أوف أمريكا، وتتوقف التوقعات على عدة عوامل بما في ذلك استمرار أداء النمو المتفوق في الولايات المتحدة والتحديات المتصورة في مسار ضعف الدولار الأمريكي حتى أوائل عام 2024 وتحويل عدم تناسق النمو العالمي مع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والركود الفني في منطقة اليورو والسويد والمملكة المتحدة مما يؤدي إلى تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في الربع الثاني من العام، يتوقع مورجان ستانلي عودة زوج يورو/دولار EUR/USD إلى التكافؤ في الربع الأول من عام 2024 ويحوم حول هذا المستوى لمعظم العام، مما يعكس وجهة نظرهم الحذرة وسط الظروف الاقتصادية السائدة.
 
علاوة على ذلك، وفقًا للبنك الأمريكي، على الرغم من انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 4% منذ ذروته في أكتوبر 2023 وتراجع نصف مكاسبه منذ يوليو، يؤكد التقرير أن هذا التصحيح مؤقت، وتأكيدًا لوجهة النظر المتناقضة للبنك الأمريكي ومورجان ستانلي، فإنهما يتوقعان تعزيز الدولار الأمريكي بنسبة 8% إضافية مقابل اليورو، ويعزو هؤلاء الانخفاض المتوقع إلى النمو المستدام واتساع فروق الأسعار مشددين على أن السوق لا يسعر هذه العوامل بشكل مناسب.
 
بنك جولدمان ساكس يتوقع قوة الدولار الأمريكي
 
تسلط أبحاث جولدمان ساكس الضوء على مرونة الدولار الأمريكي في عام 2023 واستمرار قوته في عام 2024، ويعد الأداء الاقتصادي المتفوق للولايات المتحدة، مع نمو متوقع بنسبة 2.1% هذا العام متجاوزا التقديرات المتفق عليها عاملاً رئيسياً وراء هذا الرأي، ويؤكد التقرير أن معظم تدفقات الأموال عبر الحدود يتم توجيهها إلى الولايات المتحدة، مما يعكس القوة الاقتصادية للبلاد مقارنة بأوروبا والصين.
 
وترى أبحاث جولدمان ساكس أيضًا أن أداء الاقتصاد العالمي سيفوق التوقعات في عام 2024، مما يدعم الدولار الأمريكي بشكل أكبر، ويشير البنك إلى أن سوق العمل المزدهر والتضخم الهادئ يسهمان في خلق توقعات اقتصادية إيجابية، ومع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% وهي نسبة أعلى من المتوقع، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو في الولايات المتحدة نظيراتها في الأسواق المتقدمة.
 
ويسلط البحث الضوء أيضًا على الهبوط الناعم المتوقع للاقتصاد الأمريكي هذا العام، وتعزو الشركة ذلك إلى إدارة التضخم الصحيحة وزيادة المعروض من العمالة والطلب القوي على السلع والخدمات، تؤكد أسعار الفائدة الثابتة المتوقعة حتى الربع الأخير من عام 2024 على التوقعات الإيجابية مما يشير إلى الثقة في المسار الاقتصادي.

>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الاسدي ،وزير العمل - بالمختزل في رمضان - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-20
Play
احمد الاسدي ،وزير العمل - بالمختزل في رمضان - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-20
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-20
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-20
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-20
Play
نشرة ٢٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-20
Play
20-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-20
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-20
الله بالخير
Play
الله بالخير
الشرف والعزة - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-20
Play
الشرف والعزة - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-20
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
كيف يتحصن الانسان من الشيطان؟ - حديث رمضان ٢٠٢٤ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-20
Play
كيف يتحصن الانسان من الشيطان؟ - حديث رمضان ٢٠٢٤ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-20
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خيانة زوجية... هل يمكن أن تسامح؟ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-20
Play
خيانة زوجية... هل يمكن أن تسامح؟ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-20
الأكثر مشاهدة
بالمختزل
Play
بالمختزل
احمد الاسدي ،وزير العمل - بالمختزل في رمضان - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-20
Play
احمد الاسدي ،وزير العمل - بالمختزل في رمضان - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-20
أغمض عينيك
Play
أغمض عينيك
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-20
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-20
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-20
Play
نشرة ٢٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-20
Play
20-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-20
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-20
Play
الحلقة ١٠ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-20
الله بالخير
Play
الله بالخير
الشرف والعزة - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-20
Play
الشرف والعزة - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-20
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
كيف يتحصن الانسان من الشيطان؟ - حديث رمضان ٢٠٢٤ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-20
Play
كيف يتحصن الانسان من الشيطان؟ - حديث رمضان ٢٠٢٤ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-20
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خيانة زوجية... هل يمكن أن تسامح؟ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-20
Play
خيانة زوجية... هل يمكن أن تسامح؟ - الحلقة ١٠ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-20

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.